BTS được chọn là nhân tố ảnh hưởng tích cực đến thế hệ trẻ Hàn Quốc

Mới đây, một cuộc khảo sát về BTS được thực hiện bởi tổ chức khảo sát thị trường Trend Monitor của Embrain diễn ra từ ngày 20 đến 24/6. Theo đó, kết quả thu thập ý kiến của hơn 1.000 người Hàn từ độ tuổi 16-64 cho thấy thái độ chung của công chúng đối với boygroup nhà Big Hit.

BTS nhận phản ứng tích cực từ khán giả nhiều lứa tuổi ở Hàn Quốc.

Có 64,2% người tham gia cuộc khảo sát đồng ý rằng "BTS là nhân tố tác động tích cực đến giới trẻ". Trong đó, độ tuổi dưới 60 là những người đánh giá cao nhất, với tỷ lệ 78,3%. Tiếp theo là 77,4% đối với khán giả dưới 50, 70% đối với tuổi dưới 40, 64,5% đối với lứa dưới 30 tuổi, 50,5 % đối với tuổi ngoài 20 và 38,2% từ những khán giả độ tuổi thanh thiếu niên.

Khi được khảo sát về "ấn tượng mạnh mẽ về BTS", khán giả ở tuổi dưới 50 đồng ý nhiều nhất với 66,7%.

Trả lời cho câu hỏi "nguyên nhân khiến BTS có ảnh hưởng tích cực", 55,7% khán giả cho rằng đó là nhờ "sự chăm chỉ và nỗ lực chạm tới thành công", 47,3% cho rằng nhờ "các sân khấu trình diễn cuốn hút", 37,2% cho rằng nhờ "kỹ năng âm nhạc xuất sắc", 33,9% cho rằng nhờ "nhân cách tốt và sự khiêm tốn" và 31% cho rằng đó là vì BTS đã "nâng cao tiêu chuẩn idol".

Đối với những khán giả thích nghe nhạc BTS, 44,7% đồng ý rằng lý do lớn nhất là vì âm nhạc BTS "cực kỳ gây nghiện". Những lý do khác bao gồm "an ủi giới trẻ, toát lên tinh thần thời đại" (25%) và "thông điệp ý nghĩa" (23%).

Mức độ phổ biến đối với tên gọi cộng đồng fan BTS cũng rất cao. Trung bình 10 người được khảo sát thì 7 người nói rằng họ biết "Army" nghĩa là gì (71,8%). Ngoài ra, 32,1% khán giả cho biết họ không biết tên nhưng biết rằng BTS có rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới.

Năm 2018, BTS từng được bình chọn là thần tượng Kpop số 1 tại Hàn Quốc.

Hiện tại, BTS đã hoàn thành chặng Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản của tour Speak Yourself. Nhóm sẽ tổ chức thêm một concert ở Arab Saudi ngày 11/10, trước khi dừng chân tại sân vận động Olympic (Seoul) vào 3 đêm encore 26, 27, 29/10. Một số tin đồn cho hay, BTS đang chuẩn bị phát hành album mới vào mùa thu tới.

Bee