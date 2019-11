BTS gây choáng ngợp với 'bữa tiệc visual' tại concert

Các thành viên BTS khiến người hâm mộ quê nhà phấn khích với những màn trình diễn hoành tráng và visual mãn nhãn.

Trong hai đêm 26-27/10, BTS tổ chức thành công concert "Love Yourself: Speak Yourself [The Final]" tại sân vận động Olympic, Seoul, Hàn Quốc. Đây là chuỗi concert khép lại tour "Speak Yourself" của BTS sau nhiều tháng lưu diễn vòng quanh thế giới. Ước tính mỗi đêm thu hút khoảng 50.000 khán giả đến theo dõi trực tiếp.

Trên mạng xã hội, cộng đồng fan đang chia sẻ những hình ảnh long lanh tại concert của nhóm nhạc nhà Big Hit. BTS đã chiêu đãi fan những sân khấu hoành tráng, công phu cùng sự đầu tư về trang phục, ánh sáng mãn nhãn.

V

V (Tae Hyung) gây sốt Twitter với loạt hình ảnh "đẹp miễn chê". Anh chàng biến hóa nhiều concept, trong đó ấn tượng nhất là bộ suit đính hoa hồng đỏ siêu bảnh.