BTS gây xúc động với bữa gà rán giản dị sau concert

Khi chuỗi world tour "Love Yourself: Speak Yourself" khép lại vào tối 29/10, người hâm mộ rất tò mò về việc BTS sẽ làm gì sau đêm diễn. Nhiều người cho rằng nhóm sẽ tổ chức một bữa tiệc "after party" hoành tráng để ăn mừng như thông lệ của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, sau khi kết thúc concert, 7 chàng trai nhà Big Hit lại trở về ký túc xá, ngồi bên nhau ăn bữa ăn giản dị, ấm cúng.

Bức ảnh BTS quây quần bên nhau sau concert khiến fan ấm lòng.

Ji Min chia sẻ bức ảnh cả nhóm ngồi uống bia và ăn gà rán tại ký túc xá sau concert. Nam idol viết: "Nhờ có tour diễn này mà chúng mình đã được ở bên cạnh các bạn, chúng mình đã cười cùng nhau giống như thế này. Cảm ơn một lần nữa, và mình muốn nói thêm một lần nữa là mình yêu mọi người rất nhiều".

Fan phát hiện một chi tiết thú vị trong bức ảnh Ji Min chia sẻ. Đó là những chiếc cốc màu sắc mà Jin và Suga dùng để uống rượu soju. Đây là món quà mà một fan đã tặng cho BTS vào tháng 11/2017. Khi chuyển ký túc xá, BTS vẫn trân trọng những món quà cũ như những thứ quý giá.

BTS vẫn dùng những món quà cũ của fan tặng cách đây vài năm.

Bữa ăn giản dị của BTS sau concert nhận được phản ứng tích cực của netizen. Người hâm mộ một lần nữa bị ấn tượng bởi hành động khiêm tốn của nhóm. Sau một tour diễn thế giới quy mô lớn và đạt lợi nhuận "khủng", người ta sẽ nghĩ rằng BTS sẽ đi đâu đó sang chảnh để ăn mừng. Tuy nhiên, BTS cho thấy cách sống đơn giản khi trở về ký túc xá, gọi gà rán và quây quần bên nhau trò chuyện.

Một số bình luận: "Ngay cả khi đã là những ngôi sao toàn cầu, BTS vẫn cho thấy họ không thay đổi"; "BTS từng nói rằng họ vẫn là những chàng trai của 6 năm trước và tôi tin điều đó"; "Bởi vì BTS đã đi lên từ xuất phát điểm khó khăn nên họ sẽ luôn cư xử đúng mực và trân trọng tình cảm của người hâm mộ"; "Cách sống của BTS thực sự khiến tôi tự hào"...

BTS tại sân khấu ending của concert tối qua.

Tối 29/10, BTS đã kết thúc tour "Love Yourself" và chặng mở rộng "Love Yourself: Speak Yourself" sau hơn một năm lưu diễn. Nhóm đã tổ chức 62 đêm diễn, đi qua 23 thành phố và thu hút 2,06 triệu lượt khán giả. Ước tính doanh thu bán vé (chưa tính bán đồ lưu niệm và nhiều dịch vụ khác) của cả tour lên tới 250 triệu USD. Với tour diễn này, BTS đã trở thành nghệ sĩ Hàn có world tour lớn nhất và thu hút nhiều khán giả nhất lịch sử Hàn Quốc.

Bee