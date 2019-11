BTS khóc nức nở trong concert cuối cùng của tour 'Love Yourself'

Tối 29/10, concert cuối cùng của world tour "Love Yourself: Speak Yourself" đã diễn ra tại sân vận động Olympic, Seoul, Hàn Quốc. Đây là đêm diễn khép lại tour thế giới kéo dài hơn một năm (từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2019), cũng là concert cuối cùng sau 2 năm quảng bá chuỗi album Love Yourself của BTS.

7 chàng trai BTS xúc động chào khán giả.

Sân vận động Olympic (Jamsil Olympic Stadium) chật kín khán giả đến theo dõi concert của BTS.

Các thành viên rất xúc động khi nói lời tạm biệt khán giả trong sân khấu encore. Suốt thời gian vừa qua, chuyến lưu diễn "Love Yourself" và chặng mở rộng "Love Yourself: Speak Yourself" đã mang lại nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho BTS cũng như người hâm mộ. Tổng cộng đã có 62 đêm diễn được tổ chức, đi qua 23 thành phố trên thế giới, với khoảng 2,06 triệu lượt khán giả tham dự.

Trưởng nhóm RM rơi nước mắt khi chia sẻ cảm xúc với fan: "Tour diễn Love Yourself sẽ kết thúc ngày hôm nay, nhưng hãy tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Cuộc hành trình tìm ra con đường trong việc yêu bản thân vẫn chưa dừng lại. Vậy nên hãy cùng nắm tay nhau và tiếp tục học cách yêu thương chính mình nhé. Hãy tiếp tục bước về phía trước, dù chúng mình trở lại với hình ảnh nào cũng hãy đi bên nhau nhé. Thật lòng yêu các bạn rất nhiều".

RM khóc rất nhiều khi nói lời tạm biệt tour diễn Love Yourself.

Jung Kook nói: "Để đáp lại sự nhiệt huyết mà các bạn dành cho BTS, chúng mình hứa sẽ quay trở lại với một năng lượng mới mẻ hơn, cho dù đó là sẽ cho album mới hay concert".

J-Hope: "Hôm nay kết thúc tour diễn và mình luôn nhớ rằng lúc nào mình cũng hối tiếc và khát khao khoảnh khắc cuối cùng, nhưng ngày hôm nay cảm giác đó đã vơi đi rất nhiều. Trong lúc đi lưu diễn vòng quanh thế giới, mình cảm nhận được rất nhiều cảm xúc và học hỏi được rất nhiều thứ ý nghĩa, nên mình nghĩ rằng mình có thể kết thúc tour diễn Love Yourself và Speak Yourself một cách thật nhẹ nhõm. Cảm ơn các bạn Army đã yêu thích tour diễn này, cảm ơn mọi người rất nhiều".

V: "Đừng nghĩ đây là kết thúc bởi chúng mình sẽ trở lại và sẽ tiếp tục biểu diễn ở những nơi rộng lớn và Army sẽ lại tới đây nữa".

Ji Min: "Cảm ơn vì đã tạo nên một thế giới riêng này cho tụi mình. Và điều cuối cùng mà mình cảm nhận được trong suốt tour diễn là những từ mà mình nghe được nhiều nhất từ các bạn, đó chính là "Không sao đâu, mình yêu cậu". Nhưng mình nghĩ rằng đó là câu mà mình cần phải nói với các bạn nhiều hơn nữa. Mình chỉ muốn nói rằng, cho dù có bất cứ điều xảy ra, sẽ ổn thôi".

Sau đêm diễn, từ khóa #ThankyouBTS và #BTSourUniverse đã vào top trend toàn cầu với hàng trăm nghìn lượt tweet. Cộng đồng Army gửi lời cảm ơn BTS vì những sân khấu nhiệt huyết, những lời chia sẻ chân thành và sức mạnh mà âm nhạc của nhóm mang đến cho khán giả. Người hâm mộ chờ đợi BTS sẽ sớm trở lại với một album mới và tour diễn mới.

