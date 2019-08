BTS là nghệ sĩ Hàn đầu tiên vượt mốc 10 tỷ view trên YouTube

Ngày 7/8, kênh Chart Data của tạp chí Rolling Stone thông báo BTS đã cán mốc 10 tỷ view trên YouTube. Số liệu tính theo toàn bộ video được đăng trên 2 kênh chính thức của nhóm là "Bangtan TV", "iBighit" cùng một số video trên kênh "1theK". Thành tích này giúp BTS trở thành nghệ sĩ Hàn đầu tiên gia nhập câu lạc bộ những nghệ sĩ có tổng lượng view trên 10 tỷ, bao gồm những tên tuổi như Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift, Shakira...

BTS xếp vị trí thứ 21 trong top các nghệ sĩ có tổng view cao nhất YouTube.

Trước đó vào 4/8, MV Idol nằm trong album Love Yourself: Answer (2018) của BTS đã vượt ngưỡng 10 triệu lượt like trên YouTube. Nhóm giữ vững danh hiệu nghệ sĩ Hàn Quốc có nhiều MV trên 10 triệu like nhất với 4 sản phẩm.

MV debut No More Dream (2013) của BTS cũng vừa cán mốc 100 triệu lượt xem vào 3/8. Qua đó, BTS "bỏ túi" thêm một kỷ lục mới, đó là trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Kpop sở hữu tới 21 MV vượt mốc 100 triệu view.

Bên cạnh MV và video trình diễn, kênh của BTS thường xuyên đăng tải các video hậu trường đa dạng.

Tính đến 7/8, kênh YouTube Bangtan TV và iBigHit lần lượt đạt 21 và 28 triệu người đăng ký theo dõi. BTS cũng sở hữu loạt MV hàng trăm triệu view, bao gồm: DNA (797 triệu view), Fire (586 triệu view), MIC Drop (537 triệu view), Dope (499 triệu view), Blood, Sweat & Tears (483 triệu view), Boy With Luv (493 triệu view), Save Me (417 triệu view), Not Today (344 triệu view), Boy In Luv (306 triệu view), Spring Day (271 triệu view), War Of Hormones (198 triệu view), I Need U (187 triệu view), Danger (171 triệu view), Just One Day (123 triệu view), We Are Bulletproof Pt.2 (110 triệu view), Serendipity (111 triệu view), Singularity (108 triệu view) và Run (107 triệu view).

Bee