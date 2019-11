BTS là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên nhận đề cử 'xịn' tại AMAs

Ngày 24/10, lễ trao giải American Music Awards (AMAs) 2019 công bố danh sách đề cử. BTS gây chú ý khi nhận được 3 đề cử, bao gồm "Top Duo/Group Pop Rock", "Tour of the Year" và "Favorite Social Artist". Trong đó, BTS là nghệ sĩ không hát tiếng Anh đầu tiên được đề cử giải "Top Duo/Group" tại AMAs trong vòng 45 năm qua. Ở đề cử này, BTS sẽ cạnh tranh với hai tên tuổi là Jonas Brothers và Panic! At The Disco.

BTS lần đầu tiên được đề cử một trong những giải chính tại AMAs 2019.

Cộng đồng fan BTS rất hãnh diện về vinh dự này của BTS tại AMAs. Nhiều Army cho rằng BTS luôn là nhóm nhạc tiên phong và làm nên lịch sử của Kpop. Năm 2018, BTS cũng là chủ nhân của giải thưởng "Favorite Social Artist" tại lễ trao giải âm nhạc hàng đầu nước Mỹ. Hồi tháng 5/2019, nhóm nhạc nhà Big Hit cũng chiến thắng giải "Top Duo/Group" tại Billboard Music Awards, mang lại tự hào cho cộng đồng fan Kpop.

Tại hạng mục "Tour of the Year", BTS cạnh tranh với những ứng cử viên khác là Ariana Grande, Elton John, P!nk và Ed Sheeran.

Tại hạng mục "Favorite Social Artist", BTS được đề cử bên cạnh những tên tuổi là Billie Eilish, EXO, Ariana Grande và Shawn Mendes.

Một số bình luận trên TheQoo: "Hồi BBMAs, BTS đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác. Nên tôi hy vọng lần này BTS cũng sẽ chiến thắng giải Top Duo/Group"; "Thật điên rồ. Sẽ không bao giờ có một nhóm nhạc Kpop khác làm được như BTS"; "Tôi muốn BTS dự lễ trao giải này. Đáng lẽ nhóm nên tham dự AMAs thay vì tổ chức fanmeeting ở Nhật Bản"; "Giải Tour of the Year cũng có khả năng thắng đấy, mặc dù Ed Sheeran rất mạnh"...

Lễ trao giải AMAs 2019 sẽ diễn ra vào 24/11 (giờ địa phương). Năm nay, BTS không tham dự AMAs vì bận lịch trình tại Nhật Bản.

Minie