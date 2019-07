BTS phá kỷ lục 'khủng' sau 24 năm của diva Celine Dion

Sáng 4/7, trang Nikkan Sports đưa tin, BTS vượt mốc 1 triệu bản pre-order cho đĩa đơn tiếng Nhật mới nhất Lights/Boy with Luv. Thành tích này giúp BTS vượt kỷ lục pre-order cho single phát hành tại Nhật Bản của nghệ sĩ nước ngoài, từng được nữ diva Celine Dion thiết lập với To Love You More tháng 10/1995. Theo số liệu của Universal Music Japan, các đơn đặt hàng Lights/Boy with Luv không đến từ fan Nhật mà còn được mua bởi một lượng lớn fan đến từ châu Âu và châu Á.

BTS phát hành MV 'Lights' tiếng Nhật với cảnh quay huyền ảo

Bên cạnh đó, single Lights/Boy with Luv còn phá kỷ lục doanh thu ngày đầu và tuần đầu cho hạng mục đĩa đơn bán chạy nhất Nhật Bản đối với nghệ sĩ Hàn Quốc tại BXH Oricon. Single này đã bán được 467.707 bản trong 24 giờ ra mắt, vượt qua single Fake Love/Airplane Pt.2 hồi 2018 với doanh số tuần đầu là 454.000 bản. Đây là kỷ lục không chỉ với tư cách một nghệ sĩ Hàn mà còn với nghệ sĩ nước ngoài trên BXH Oricon danh tiếng.

BTS đang là nghệ sĩ Kpop được yêu thích hàng đầu tại Nhật Bản.

Trong lần trở lại Nhật Bản với đĩa đơn mới, BTS mang đến ca khúc chủ đề Lights, một bản ballad ngọt ngào kết hợp phần rap mạnh mẽ. Thông qua ca khúc, các thành viên muốn nhắn nhủ bản thân và fan về cách đối mặt với cuộc sống tích cực nhất dù gặp phải nhiều khó khăn, thử thách. Trên YouTube, MV Lights đạt 9,1 triệu lượt xem và 2,1 triệu lượt like trong ngày đầu ra mắt. Ca khúc này cũng đạt vị trí No.1 tại iTunes 46 quốc gia, trong đó vị trí No.1 tại iTunes Nhật có doanh số bán ra gấp đôi vị trí No.2.

Điểm dừng chân tiếp theo của BTS trong chuyến lưu diễn Speak Yourself là 4 đêm concert tại Osaka và Shizuoka (Nhật Bản) vào 6-7/7 và 13-14/7.

Purple Y