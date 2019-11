BTS thắng 3 giải tại MTV EMA Awards 2019

Ngày 3/11 (giờ địa phương), lễ trao giải MTV EMA 2019 diễn ra tại thành phố Sevilla, Tây Ban Nha. Năm nay, Becky G đảm nhận vị trí MC chương trình và những nghệ sĩ trình diễn là Halsey, Niall Horan, Dua Lipa, Ava Max, Greenday...

Dù không tham gia, BTS vẫn gây sự chú ý tại MTV EMA 2019. Nhóm đã giành được 3 chiến thắng trong tổng số 4 đề cử, bao gồm "Best Live", "Biggest Fans" và "Best Group". Đây là năm thứ hai liên tiếp BTS thắng hạng mục "Best Group" và "Biggest Fans". Với 3 chiếc cúp tại lễ trao giải năm nay, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn có nhiều chiến thắng nhất lịch sử MTV EMA.

BTS tiếp tục gặt hái những giải thưởng quốc tế.

MTV EMA năm nay cũng có sự góp mặt của một nhóm nhạc Kpop là NCT 127. Trong khi đó, tân binh ATEEZ đã nhận được giải thưởng trong hạng mục "Best Korean Act".

NCT 127 tại thảm đỏ MTV EMA 2019.

Minie