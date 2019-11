BTS thống trị BXH thương hiệu nhóm nam

Sáng 9/11, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố BXH thương hiệu boygroup Kpop tháng 11/2019. Kết quả được xác định từ ngày 7/10 đến 8/11, thông qua những tiêu chí như chỉ số người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác cộng đồng của 100 nhóm nam đang hoạt động.

Tại BXH tháng này, BTS tiếp tục vững vàng ở "ngôi vương" với điểm thương hiệu là 19.549.515. So với tháng 10, điểm thương hiệu tháng này của BTS tăng 48%. Mức tăng trưởng ấn tượng này phần lớn là nhờ ba đêm concert The Final của tour Love Yourself: Speak Yourself hồi cuối tháng 10. Những từ khóa xếp hạng cao về BTS là "Jung Kook", "Army", "concert"... Nhóm nhận được 81,20% phản ứng tích cực từ người dùng mạng.

BTS.

Xếp ở vị trí thứ hai là EXO với 4.322.578 điểm. So với 4.554.911 điểm của tháng 10, tháng 11 EXO đã giảm 5,1%. Dự kiến điểm số của EXO sẽ tăng mạnh trong tháng 12 khi nhóm đang rục rịch comeback.

NU'EST có màn thăng hạng ngoạn mục, cán đích ở vị trí thứ ba trong BXH. Nhóm đạt 2.947.613 điểm, tăng 96,64% so với tháng 10.

Hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về hai nhóm nhạc thế hệ hai là Super Junior và Big Bang. Super Junior nhận được 2.886.062 điểm thương hiệu, tăng 46,5%. Trong khi đó, màn trở lại từ quân ngũ của G-Dragon đã giúp Big Bang trở lại ấn tượng sau thời gian dài vắng bóng tại BXH. Nhóm nhạc YG nhận được 2.065.946 điểm.

Top 30 nhóm nam có điểm thương hiệu cao nhất tháng 11/2019:

1. BTS 2. EXO 3. NU'EST 4. Super Junior 5. Big Bang 6. WINNER 7. SHINee 8. SEVENTEEN 9. AB6IX 10. NCT 11. VICTON 12. TXT 13. HOTSHOT 14. ASTRO 15. VIXX 16. ONEUS 17. INFINITE 18. Stray Kids 19. GOT7 20. VAV 21. BTOB 22. 2PM 23. TVXQ 24. ATEEZ 25. The Boyz 26. SF9 27. VERIVERY 28. NOIR 29. B.A.P 30. PENTAGON

