BTS và ITZY góp mặt trong top 10 ca khúc hay nhất năm

Mới đây, trang Joy News 24 tiến hành cuộc khảo sát quy mô lớn với ý kiến của 200 chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc. Sau những hạng mục về "Ca sĩ xuất sắc Hàn Quốc", "Thương hiệu xuất sắc Kpop", "Nhân vật giải trí hàng đầu", kết quả hạng mục "Ca khúc hay nhất Hàn Quốc" cũng đã được trang tin này công bố.

Các chuyên gia gồm nhân viên công ty giải trí, nhân viên đài truyền hình, phóng viên giải trí... bỏ phiếu bình chọn bài hát mà họ cho là hay nhất trong số những ca khúc được phát hành năm 2019. Kết quả, BTS dẫn đầu với số phiếu áp đảo. Bất ngờ nhất là ITZY, tân binh của JYP. Ca khúc debut Dalla Dalla xếp thứ tư. Với kết quả này, BTS - ITZY là boygroup và girlgroup duy nhất góp mặt trong danh sách toàn ca sĩ thực lực của nền âm nhạc Hàn Quốc.

10 ca khúc hay nhất Hàn Quốc 2019:

1. Boy with Luv (BTS ft. Halsey) - 70 phiếu

2. How Can I Love The Heartbreak, You're The One I Love (AKMU) - 17 phiếu

3. Your Shampoo Scent In The Flowers (Jang Beom June, Be Melodramatic OST) - 16 phiếu

4. Dalla Dalla (ITZY) - 15 phiếu

5. For Lovers Who Hestitate (Jannabi) - 9 phiếu

6. In Karaoke (Jang Beom June) - 8 phiếu

6. Gotta Go (Chung Ha) - 8 phiếu

8. A Poem Titled You (Tae Yeon, Hotel Del Luna OST) - 6 phiếu

9. We All Lie (Ha Jin, Sky Castle OST) - 5 phiếu

10. So Long (Paul Kim, Hotel Del Luna OST) - 4 phiếu

10. Traffic Light (Paul Kim) - 4 phiếu

BTS có một năm 2019 thành công với hit Boy with Luv.

Màn debut ấn tượng đưa ITZY vươn lên hàng ngũ những nhóm nhạc hot nhất Kpop năm nay.

Joy News 24 cũng công bố kết quả cuộc khảo sát Nhân vật quyền lực của Kbiz 2019:

1. BTS (74 phiếu)

2. Bong Joon Ho (29 phiếu)

3. Bang Shi Hyuk (17 phiếu)

4. IU (9 phiếu)

5. Yang Hyun Suk (6 phiếu)

6. Song Ga In (5 phiếu)

6. Kang Daniel (5 phiếu)

6. Park Na Rae (5 phiếu)

6. Jang Sung Gyu (5 phiếu)

10. Seung Ri (4 phiếu)

Bee