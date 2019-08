BTS vắng mặt, Black Pink sẽ tham dự MTV VMAs 2019?

Mới đây, cộng đồng Blink râm ran tin đồn Black Pink sẽ có mặt tại lễ trao giải MTV VMAs 2019. Dấu hiệu "đáng ngờ" nhất là girlgroup YG bất ngờ rút tên khỏi danh sách nghệ sĩ trình diễn tại K-Asian Festival, diễn ra từ ngày 23 đến 25/8.

Black Pink.

Nguyên nhân hủy bỏ vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên nhiều fan đoán rằng Black Pink sẽ lên đường sang Mỹ tham dự MTV VMAs, sự kiện diễn ra ngày 26/8. Năm nay, VMAs lần đầu tiên có hạng mục "Best Kpop", trong đó Kill This Love của Black Pink được đề cử cùng với Tempo - EXO, Regular - NCT 127, Cat & Dog - TXT và Boy With Luv - BTS. Do đó, khả năng girlgroup YG tham dự sự kiện này là hoàn toàn có thể xảy ra.

BTS.

Một đại diện Kpop khác cũng đang được đồn đoán về tỷ lệ xác nhận tham gia VMAs năm nay, đó là BTS. Bên cạnh đề cử "Best Kpop", boygroup nhà Big Hit còn nhận thêm 3 đề cử khác bao gồm các hạng mục "Best Collaboration", "Best Art Direction" và "Best Choreography".

Big Hit vẫn chưa lên tiếng về việc BTS có tham gia hay không. Lịch trình tháng 8 của nhóm cũng không đề cập đến VMAs. Nhiều fan cho rằng BTS sẽ vắng mặt vì nhóm đang trong kỳ nghỉ dưỡng sức. Trước đó, truyền thông Hàn cho biết BTS sẽ không có sự kiện lớn nào cho đến tháng 10.

MTV VMAs (Video Music Awards) là sự kiện thường niên của kênh MTV. Đây là một trong bốn lễ trao giải âm nhạc quan trọng nhất trong năm của nước Mỹ, bên cạnh Grammy, AMAs (American Music Awards) và BBMAs (Billboard Music Awards). VMAs 2019 năm nay được tổ chức tại nhà thi đấu Prudential Center, New Jersey. Danh sách nghệ sĩ tham gia vẫn chưa được xác nhận. Nhiều người dự đoán line-up sẽ có những tên tuổi lớn như Ariana Grande, Lil Nas X, Taylor Swift, Cardi B, Halsey, Shawn Mendes...

Minie