BTS vượt mặt Black Pink, EXO để 'ẵm' 2 giải tại VMAs 2019

Tối 26/8 (giờ địa phương), lễ trao giải MTV Video Music Awards 2019 (VMAs) diễn ra ở Prudential Center (New Jersey, Mỹ). Đây là năm đầu tiên VMAs có hạng mục dành cho Kpop nên rất được cộng đồng fan quan tâm. Một trong những nhân vật gây chú ý nhất sự kiện này là BTS. Mặc dù không đến dự, BTS vẫn trở thành tâm điểm của netizen quốc tế.

Ở hạng mục "Best Kpop", Boy with Luv của BTS đã vượt qua Tempo (EXO), Kill This Love (Black Pink), Regular (NCT 127) và Cat & Dog (TXT) để giành chiến thắng. Trên Twitter của VMAs, bài đăng chúc mừng BTS đã nhận được hơn 35.000 lượt like và 4.000 bình luận chỉ trong một giờ. Bên cạnh những ý kiến ăn mừng, cộng đồng Army cho rằng đây là chiến thắng "hiển nhiên" bởi vì BTS vượt trội so với các ứng cử viên khác.

BTS chiến thắng giải "Best Kpop" tại VMAs.

Bên cạnh giải thưởng "Best Kpop", BTS còn vượt qua những nhóm nhạc là Black Pink, Backstreet Boys, CNCO, Jonas Brothers, Prettymuch và Why Don't We để giành chiến thắng tại hạng mục "Best Group".

Hashtag #PurpleCarpet và #BTSMVAs đang nằm trong top trending Twitter toàn thế giới. BTS không dự VMAs năm nay do đang trong kỳ nghỉ ngơi, tuy nhiên các fan vẫn lập kế hoạch để đưa những từ khóa về nhóm chiếm spotlight mạng xã hội. #BTSMVAs là một từ khóa "chơi lầy" của các Army, ám chỉ BTS đang dự lễ trao giải MVAs chứ không phải VMAs.

Ở MTV Video Music Awards 2019, BTS được đề cử 5 hạng mục là "Best Kpop", "Best Group", "Best Collaboration", "Best Art Direction" và "Best Choreography". Khi những đề cử này được công bố, cộng đồng Army bày tỏ bức xúc, cho rằng BTS đã bị VMAs đối xử phân biệt. Fan cho rằng nhóm xứng đáng với những đề cử chính tại VMAs như "Video of the Year" hay "Artist of the Year" bởi thành tích nổi bật. Trong khi đó, có những nghệ sĩ thành tích thấp hơn BTS lại có tên trong những đề cử lớn này.

