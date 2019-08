BXH thương hiệu boygroup tháng 8: BTS dẫn đầu, NCT vào top 3

Sáng 10/8, Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố BXH giá trị thương hiệu dành cho các nhóm nhạc nam Kpop tháng 8. Số liệu tính từ 9/7 đến 10/8 với 62.151.436 mẩu dữ liệu được thu thập. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc phân tích dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như tần suất tham gia, mức độ phủ sóng truyền thông, khả năng tương tác và chỉ số cộng đồng. So với tháng 7, số liệu tháng 8 tăng nhẹ 1,1%.

Kết quả, BTS có tháng thứ 15 liên tiếp dẫn đầu BXH giá trị thương hiệu boygroup Kpop, cho thấy đẳng cấp vượt trội của nhóm so với những đối thủ khác. BTS nhận được 14.857.210 điểm, giảm 2,49% so với 15.236.505 điểm của tháng 7. Những từ khóa gây chú ý nhất về BTS là "movie", "album", "YouTube". Boygroup nhà Big Hit nhận được 82,8% phản ứng tích cực từ người dùng mạng.

BTS.

EXO.

EXO tiếp tục giữ vị trí thứ 2 với 5.685.904 điểm, tăng 18,30% so với tháng 7. Thời gian qua, EXO duy trì sức hot nhờ chuỗi concert "EXO PLANET #5 - EXplOration" tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Trong khi đó, đàn em cùng công ty NCT vươn lên vị trí thứ 3, nhận được 2.559.612 điểm, tăng 43,44% so với tháng trước.

Vị trí thứ 4 thuộc về PENTAGON với 2.342.955 điểm. So với 448.647 điểm trong tháng 7, tháng này PENTAGON đã tăng tới 422,23% điểm thương hiệu. Nhóm nhạc nhà Cube vừa có màn comeback ngày 17/7 với mini-album thứ 9 mang tên SUM (ME: R).

CIX.

Vị trí cuối cùng trong top 5 bất ngờ thuộc về tân binh CIX. Boygroup nhà C9 Entertainment debut ngày 23/7 với mini-album HELLO Chapter 1: Hello, Stranger. Màn debut của CIX gây chú ý trên các diễn đàn Kpop. Do đó, điểm thương hiệu của nhóm tăng "vùn vụt" so với tháng 7. Từ 238.159 điểm của tháng trước lên tới 2.251.114 điểm tháng này, tăng 845,21%.

Top 30 nhóm nhạc nam có điểm thương hiệu cao nhất tháng 8: 1. BTS 2. EXO 3. NCT 4. PENTAGON 5. CIX 6. SEVENTEEN 7. Super Junior 8. WINNER 9. NU'EST 10. SHINee 11. ASTRO 12. INFINITE 13. BTOB 14. AB6IX 15. TVXQ 16. SF9 17. VERIVERY 18. MONSTA X 19. VIXX 20. D1CE 21. TXT 22. FT Island 23. IZ 24. Limitless 25. Victon 26. HOTSHOT 27. The Boyz 28. ATEEZ 29. JBJ95 30. GOT7

Bee