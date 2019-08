BXH thương hiệu idol nữ tháng 8: Jennie (Black Pink) tăng hạng vẫn thua Yeji (ITZY)

1. Yeji (ITZY) 2. Jennie (Black Pink) 3. Hwasa (Mamamoo) 4. Yuna (ITZY) 5. Ji Hyo (Twice) 6. Lia (ITZY) 7. Irene (Red Velvet) 8. Jang Won Young (IZONE) 9. Na Yeon (Twice) 10. Mina (Twice)

11. Kim Min Joo (IZONE) 12. Ryu Jin (ITZY) 13. Chae Ryeong (ITZY) 14. Joy (Red Velvet) 15. Ji Soo (Black Pink) 16. Yoona (SNSD) 17. Tzuyu (Twice) 18. Ji Yeon (T-ara) 19. Chae Won (IZONE) 20. Tae Yeon (SNSD)