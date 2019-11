Ca khúc solo của J-Hope (BTS) lập kỷ lục 'khủng' tại Mỹ

Ngày 7/10 (giờ địa phương), Billboard công bố Chicken Noodle Soup, ca khúc phát hành ngày 27/9 của J-Hope (BTS) kết hợp nữ ca sĩ Becky G, debut ở vị trí 81 trên BXH Billboard Hot 100. J-Hope vinh dự là nghệ sĩ solo Kpop thứ ba được góp mặt trong BXH Billboard Hot 100. Trước đó hai nghệ sĩ solo từng làm được điều này là PSY (Gangnam Syle, Gentleman, Hangover, Daddy) và CL (Lifted).

Thành viên BTS chứng tỏ sức hút toàn cầu với ca khúc solo.

Với thành tích này, J-Hope đã giúp tăng tổng số bài hát vào BXH Billboard Hot 100 của BTS lên 8 bài, bao gồm DNA, MIC Drop, Fake Love, IDOL, Boy With Luv, Make It Right, Waste It On Me. Ngoài ra, Chicken Noodle Soup cũng đang đứng ở vị trí No.1 trên BXH World Digital Song Sales và No.9 trên US Digital Song Sales của Billboard.

Chicken Noodle Soup là ca khúc phát hành miễn phí và không quảng bá. Tuy nhiên, công chúng yêu nhạc quốc tế vẫn dành phản hồi tích cực cho bài hát này. Ca khúc bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, được viết lại từ ca khúc gốc cùng tên của Webstar và Young B. Điểm nhấn của Chicken Noodle Soup chính là vũ đạo "gây nghiện", được nhiều fan cover.

J-Hope (BTS) tung ca khúc mới hợp tác với nghệ sĩ Mỹ

Trước đó và 6 giờ chiều 27/9, J-Hope "đánh úp" fan bằng MV solo kết hợp cùng nữ ca sĩ người Mỹ Becky G. Ca khúc Chicken Noodle Soup đạt nhiều thành tích ấn tượng. Với 21,7 triệu view trong 24 giờ đầu ra mắt, J-Hope hiện nắm giữ kỷ lục idol Kpop sở hữu MV solo có lượt xem "khủng" nhất trong ngày đầu phát hành. Hiện tại MV đã đạt 67 triệu lượt xem trên YouTube.

J-Hope quay MV Chicken Noodle Soup tại Mỹ trong kỳ nghỉ hồi tháng 8.

Bee