Cảnh 10.000 người xếp hàng mua sản phẩm của Twice gây sửng sốt

Twice đang tổ chức chuỗi sự kiện hi-touch (một dạng fanmeeting) để quảng bá cho đĩa đơn Breakthrough ở Nhật Bản. Cùng với sự kiện hi-touch, JYP cũng mở bán goods (các vật phẩm lưu niệm liên quan đến idol) để phục vụ nhu cầu của fan.

Trên mạng xã hội, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc fan Twice xếp hàng dài để mua goods ở trung tâm hội nghị Makuhari (tỉnh Chiba) ngày 25/8 gây chú ý. Theo đó, cộng đồng Once Nhật Bản đã chờ đợi từ sáng sớm, thậm chí cắm trại ngủ qua đêm để chờ mua các sản phẩm liên quan đến thần tượng. Một số fan kể rằng, họ phải tranh thủ đi từ sớm vì goods của Twice rất nhanh "cháy hàng". Trung bình mỗi người phải chờ đợi 2 đến 3 tiếng rưỡi mới mua được món đồ yêu thích.

Fan Nhật xếp hàng mua đồ lưu niệm của Twice.

Ước tính có khoảng 10.000 người chờ mua goods ngày 25/8 tại Chiba.

Cảnh tượng 10.000 người xếp hàng mua goods Twice khiến fan sửng sốt

Cộng đồng fan của Twice tại Nhật rất đông đảo.

Goods của Twice được bán với giá "cắt cổ" nhưng fan vẫn mua ầm ầm.

Fanboy Twice không ngại mặc những trang phục độc đáo để được idol chú ý.

Netizen kinh ngạc trước mức độ nổi tiếng của Twice tại Nhật. Dù chỉ là sự kiện mua bán goods, rất đông fan đã có mặt. Nhiều người khẳng định Twice chính là girlgroup Kpop thành công nhất ở thị trường Nhật hiện nay. Chỉ cần là Twice, fan sẽ bỏ tiền ra mua bất cứ sản phẩm nào. Không ít netizen khen ngợi đầu óc chiến lược của JYP khi tạo ra một nhóm nhạc nữ "hái ra tiền" như Twice.

Trước đó vào 17/7 và 24/7, Twice phát hành hai đĩa đơn tiếng Nhật là Happy Happy và Breakthrough. Cả hai đĩa đơn này đều đã nhận được chứng chỉ bạch kim từ RIAJ (Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản) sau khi vượt mốc 250.000 bản. Tính đến nay, Happy Happy và Breakthrough đều đã bán được hơn 370.000 bản.

Những thành tích này cho thấy: bất chấp cuộc chiến thương mại giữa 2 nước Hàn - Nhật ngày càng leo thang, sản phẩm mới của Twice vẫn được người hâm mộ đất nước mặt trời mọc đón nhận nồng nhiệt.

Bee