'Center quốc dân' Kang Daniel gây sốt khi tung MV debut

18h ngày 25/7, Kang Daniel phát hành mini album solo đầu tay mang tên Color On Me và MV ca khúc chủ đề What Are You Up To.

'Center quốc dân' Kang Daniel tung MV solo debut

What Are You Up To là một ca khúc tươi sáng đầy màu sắc. Đây là sản phẩm do Daniel tham gia viết lời. Ngoài ra, album của Kang Daniel được sản xuất bởi Devine Channel - đội ngũ tạo ra loạt hit đình đám của những nghệ sĩ hàng đầu Kpop như BTS, Twice, EXO, Tae Yeon (SNSD), TVXQ và VIXX.

Ngay sau khi Kang Daniel tung MV này, từ khóa #DanielKSoloDebut đã xếp hạng nhất trong top trending toàn thế giới với 500.000 lượt tweet. Ca khúc What Are You Up To nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên các BXH nhạc số tại Hàn. Trong khi đó, album Color On Me cũng xếp vị trí No.1 tại BXH Top Kpop Album và vị trí No.19 tại BXH Top Album của iTunes.

Cũng trong chiều nay, Kang Daniel tổ chức showcase ra mắt truyền thông.

Nam ca sĩ đã trình diễn live sản phẩm đầu tay cũng như có những chia sẻ về màn debut solo. Kang Daniel nói về kế hoạch xuất hiện trên các chương trình âm nhạc để quảng bá: "Quá trình chuẩn bị cho album này diễn ra khá gấp rút. Chính vì vậy, công ty cũng không có thời gian để thảo luận với các đài truyền hình. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng sẽ sớm được nghe một vài tin vui". Anh khẳng định thêm, tour diễn fanmeeting vẫn diễn ra như kế hoạch với 2 điểm đầu tiên là Singapore và Hong Kong.

Khi được hỏi về cảm xúc khi phải thay đổi từ hoạt động nhóm sang solo, Kang Daniel trả lời thẳng thắn: "Tôi luôn cảm thấy sân khấu quá lớn để bản thân có thể lấp đầy. Bởi vì nó quá lớn như vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những khoảng trống mà các thành viên khác để lại, và nó khiến tôi cảm nhận được Wanna One tuyệt vời và hoàn hảo như thế nào khi gắn bó bên nhau như một tập thể trọn vẹn".

Kang Daniel chưa có kế hoạch quảng bá trên các show âm nhạc.

Sau khi Wanna One tan rã, người hâm mộ rất chờ đón sự trở lại của "center quốc dân" với tư cách ca sĩ solo. Tuy nhiên, vụ kiện thanh lý hợp đồng với công ty quản lý cũ LM Entertainment khiến kế hoạch ra mắt của nam idol bị gián đoạn. Vào tháng 5, sau khi tòa án tuyên bố Kang Daniel thắng kiện, anh đã thành lập công ty Konnect Entertainment để hoạt động độc lập.

Sau khi phát hành trực tuyến album đầu tay, phiên bản đĩa cứng sẽ lên kệ vào ngày 29/7. Chỉ trong vòng 1 tuần, lượng pre-order cho album Color On Me của Kang Daniel đã cán mốc 450.000 bản. Nhiều fan tin rằng "center quốc dân" sẽ phá vỡ những kỷ lục về doanh số album của Baek Hyun (EXO) trong thời gian tới.

Bee