Chặng đường 10 năm đầy biến động của f(x)

f(x) từng là 'con át chủ bài' của SM nhưng thành tích âm nhạc lại không được như kỳ vọng

f(x) - Màn thử nghiệm bị lãng quên của SM



Năm 2009, SM tuyên bố debut nhóm nhạc nữ mới gồm 5 thành viên Victoria, Amber, Luna, Krystal và Sulli. Ngay từ đầu, f(x) đã chọn một lối đi riêng đầy táo bạo khác biệt hơn những nhóm nữ cùng thời. Ca khúc debut LA chA TA có giai điệu mạnh mẽ nhưng không phải kiểu nghe một lần là gây nghiện . Phải mất đến 3 năm, nhóm mới chạm tay vào chiếc cúp chiến thắng trên show âm nhạc nhờ Pinocchio . Dù các thành viên đều xinh đẹp, f(x) thường phải mặc những kiểu trang phục khó hiểu, một phong cách đi trước thời đại không phải gu của công chúng Hàn Quốc. So với những nhóm như 2NE1, T-ara hay MissA, f(x) không có nhiều hit hoặc bài hát chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc.

Netizen cho rằng SM đang có tham vọng quá lớn và gu âm nhạc rời xa thị hiếu công chúng. f(x) tiên phong cho dòng nhạc điện tử ở Hàn, phong cách thời trang ''chắp vá" khó hiểu. Nhóm trở thành phép thử của SM ở thị trường Hàn Quốc và nó đã không thành công như mong đợi. Việc thiếu vắng thành viên không phải là lý do để f(x) dừng hoạt động. Những nhóm tiền bối như SNSD, EXO đều mất những nhân tố quan trọng nhưng họ vẫn tung album đều, liên tiếp gặt hái những thành công với đội hình mới. Chỉ riêng f(x) thì liên tục bị trì hoãn lịch comeback dù fan mong mỏi nhiều năm.

5 nhân tố khác biệt khổ sở vì 'bạo lực mạng'

Victoria có vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng và khả năng vũ đạo cực đỉnh nhờ những năm học tập ở Học viện múa Bắc Kinh. Ngôi sao sinh năm 1987 được chú ý khi tham gia show thực tế We Got Married cùng Nichkhun và tạo thành một cặp đôi được ship nhiệt tình nhất. Victoria xinh đẹp, giỏi nấu ăn, aegyo ngập tràn đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng Hàn.

Amber từng thực hiện một vlog với tiêu đề Where is my chest? (Ngực của tôi đâu rồi) để đáp trả những câu hỏi vô cùng bất lịch sự mà các anti fan liên tục gửi cho mình. Amber cùng một chàng hàng xóm đi khắp nơi để tìm ngực của mình, vì nhiều kẻ ác ý cứ hỏi nó ở đâu. Đến khi tìm khắp nơi mà không thấy, Amber hỏi lại: "Vậy các bạn đã kiểm tra dưới áo của mình chưa thế?". Các fan của Amber vô cùng thích thú khi thấy cô luôn mạnh mẽ đối đầu với antifan. Cô không chấp nhận giữ yên lặng, để người khác ngày càng lấn lướt.