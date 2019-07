Chuyện BTS dùng món đồ suốt 5 năm khiến fan rơi nước mắt

Mới đây, một chủ đề trên diễn đàn TheQoo gây chú ý người dùng mạng. Trong đó, người đăng chia sẻ lại loạt ảnh trong dịp kỷ niệm 1 năm debut của BTS hồi tháng 6/2014. Trong bữa tiệc này BTS đã nấu ăn, chuẩn bị bánh kem và trang trí ký túc xá. Hình ảnh BTS thời "non trẻ" quây quần trong căn phòng chật chội gợi lại nhiều kỷ niệm cho các Army.

Trong cột mốc này, các chàng trai đã dùng bộ chén bát bằng sứ do fan tặng để đựng thức ăn. Thời mới ra mắt, BTS chỉ là một nhóm vô danh tại Kpop, không có nhiều fan và đời sống vật chất rất khó khăn. Những người hâm mộ theo BTS từ những ngày đầu tiên đã tặng cho các chàng trai một số đồ gia dụng thiết yếu, trong đó có bộ chén bát nhiều màu, nhân dịp 300 ngày debut. Mọi món quà do Army tặng đều đáng quý với BTS. Do vậy, họ đã ăn mừng kỷ niệm 1 năm ra mắt bằng những chiếc bát đặc biệt này.

Bữa cơm kỷ niệm 1 năm debut của BTS.

Theo K-Army, lý do họ tặng cho các chàng trai bộ bát đơn giản là vì "họ sẽ cần chúng để đựng đồ ăn".

Thời gian trôi qua, BTS đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Nhóm cũng trải qua 4 lần chuyển chỗ tại những ký túc xá khác nhau. Mỗi lần thay đổi chỗ ở là một lần BTS được sống tại những nơi khang trang hơn. Đầu 2018, BTS chuyển về một căn villa sang trọng tại khu nhà giàu tại Hannam Area, Seoul. Nhiều người cho rằng nhóm sẽ chẳng mang theo những đồ đạc cũ bởi giờ đây BTS đã là "siêu sao quốc tế", không thiếu tiền để mua những vật dụng tiện nghi mới.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là BTS vẫn giữ món quà năm xưa.

Dù là những chàng trai tân binh...

... hay là những thần tượng nổi tiếng khắp thế giới, BTS vẫn không vứt bỏ bộ bát đặc biệt này. Trong một video quay năm 2018, bộ bát nhiều màu vẫn xuất hiện trong ngăn tủ bếp tại căn hộ sang trọng của nhóm.

Chủ đề này đã nhận được hàng trăm bình luận trên TheQoo. Netizen xúc động "rơi nước mắt" trước tình cảm, sự chân thành mà BTS dành cho Army. Một số ý kiến: "Đây là món quà mà họ nhận được trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Nó rất có ý nghĩa với BTS"; "Nam Joon từng nói rằng BTS dù có đứng trên bục sân khấu nhận bất cứ giải thưởng lớn nào thì vẫn là những chàng trai của 6 năm trước. Cảm động thật sự"; "Cứ mỗi lần xem lại video cũ của họ là tôi lại khóc sụt sùi"; "Lý do mà BTS có thể chinh phục được những đỉnh cao mới khi mà người ta nghĩ họ không thể, là vì nhân cách đáng quý của họ. BTS không bao giờ quên xuất phát điểm, không bao giờ quên những ngày tháng khó khăn đó"; "Bộ bát này sẽ trở thành biểu tượng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa BTS và người hâm mộ"...

