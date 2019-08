Back to Ione

Couple quyền lực Ji Hyo - Kang Daniel: Mây ở tầng nào sẽ gặp mây tầng đó

Cả hai đều là những thần tượng hàng đầu Kpop, được đông đảo fan yêu mến bởi 'nhân cách vàng'.

Ngày 5/8, làng giải trí Kpop chào đón sự ra đời của một cặp thần tượng mới. Dispatch tung "bom tấn" với loạt ảnh hẹn hò của Kang Daniel (cựu thành viên Wanna One) và Ji Hyo (Twice). Cả hai công ty quản lý là JYP Entertainment và Konnect Entertainment đều lên tiếng xác nhận thông tin này, cho biết cặp đôi đang hẹn hò với những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.

Ban đầu, ấn tượng của mọi người về anh chỉ là một hình ảnh chàng trai tóc hồng răng thỏ, có nụ cười tươi ngây thơ. Dần dần, Daniel chứng minh được tài năng, qua những điệu nhảy cuốn hút cùng thần thái biểu diễn tự tin nổi trội. Sau danh hiệu quán quân Produce 101, Kang Daniel debut cùng Wanna One, được gọi với biệt danh "center quốc dân". Anh trở thành chàng trai được hàng triệu khán giả Hàn Quốc yêu thích, từ giới trẻ cho đến fan trung niên. Tên tuổi nổi như cồn khiến Daniel đứng đầu BXH thương hiệu nhiều tháng liền, được các nhà đài "giành giật" để xuất hiện trên show truyền hình. Theo một thống kê của Problematic Men, Kang Daniel chính là một trong những nhân vật làm "rung chuyển" Hàn Quốc năm 2017.

Ji Hyo tên thật là Park Ji Soo, sinh ngày 1/2/1997. Cũng như bạn trai Daniel, Ji Hyo từng gặp nhiều khó khăn thời gian đầu sự nghiệp. Cô debut trong đội hình Twice năm 2016 với tư cách trưởng nhóm. Tuy nhiên, thời điểm đó, Ji Hyo nhận rất nhiều ý kiến chê bai của netizen. Cân nặng có phần hơi nhỉnh hơn so với tiêu chuẩn chung của idol Kpop cùng giọng hát bị cho là "tầm thường" đã khiến cô gặp phải nhiều hoài nghi về khả năng tỏa sáng.

Sau nhiều tháng trì hoãn, album Color on Me của Kang Daniel vừa phát hành cuối tháng 7 nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Chỉ sau 3 ngày ra mắt, album đã bán được 404.896 bản, phá vỡ kỷ lục bán đĩa chạy nhất trong tuần phát hành đầu tiên của các ca sĩ solo, số liệu được tính theo BXH Hanteo. Trước đó, mini album City Lights của Baek Hyun (EXO) giữ kỷ lục này với 380.769 bản tiêu thụ. Nhiều fan tin rằng con đường sự nghiệp trong tương lai của Kang Daniel sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp. Nhân cách tốt cùng nhiệt huyết cống hiến chính là "chìa khóa vàng" giúp nam ca sĩ chiếm trọn trái tim khán giả.

Có thể nói, Kang Daniel chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình, tài năng và nhân cách. Đó là lý do Daniel được rất nhiều khán giả yêu mến, tin tưởng, ở cạnh anh trong thời điểm khó khăn. Sau khi Wanna One tan rã, quá trình debut solo của anh gặp trở ngại vì vụ kiện tụng với công ty cũ.

Dù lịch trình bận rộn, dù mệt mỏi vì những buổi tập luyện, Kang Daniel vẫn luôn nghiêm túc, chuyên nghiệp và hết mình với khán giả. Đối với những bình luận ghét bỏ từ antifan, Daniel chỉ im lặng, chứng minh cho họ thấy bằng sự chăm chỉ. Đối với mọi người xung quanh, anh thể hiện thái độ lễ phép, các cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng. Anh tích cực làm từ thiện, quan tâm chia sẻ với những người kém may mắn vì chính anh từng trải qua những ngày khó khăn thiếu thốn, lo ăn từng bữa. Có một lần, khi fan hỏi xem Daniel muốn được tặng gì vào sinh nhật, anh chàng đã thổ lộ: "Là được các bạn làm nhiều điều ý nghĩa giúp đỡ mọi người". Trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng "Tân binh giải trí" của đài SBS cuối 2017, anh cũng khiêm tốn nói rằng "sẽ sống mãi như một tân binh", thể hiện sự khiêm tốn, chân thành của bản thân đối với những thành công đã gặt hái.

Tuy nhiên, theo thời gian, cô nàng đã dần cải thiện những điểm yếu của mình và dần được công chúng công nhận về tài năng. Từ một nữ idol bị chê giọng hát live kém, Ji Hyo đã được đánh giá là một trong những vocal xuất sắc của girlgroup Kpop thế hệ ba. Người hâm mộ yêu thích giọng hát Ji Hyo vì quãng giọng ổn định, màu sắc ngọt ngào, hợp gu công chúng. Sự xuất hiện liên tục của cô nàng trên các sân khấu kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ khác hay việc âm thầm tham gia chương trình King of Masked Singer chính là bằng chứng cho sự nỗ lực ấy.

Fancam của Ji Hyo hút view gấp đôi Tzuyu, Sana

Ji Hyo là một trong những idol có thời gian training lâu nhất tại JYP, lên tới 10 năm. Chính vì được rèn dũa lâu năm trong một môi trường nổi tiếng "đào tạo nghiêm khắc nhân cách" nghệ sĩ như JYP, Ji Hyo cũng chứng minh được thái độ tích cực đối với dư luận. Cô thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ, mang lại thiện cảm cho người đối diện. Hiếm khi fan thấy Ji Hyo tỏ vẻ buồn chán, ủ rũ. Trong một lần ra sân bay năm 2016, cô nàng vẫn tươi cười dù phải ngồi trên xe lăn vì chấn thương đầu gối.

Ji Hyo cũng hoàn thành tốt vai trò là leader gương mẫu đối với Twice. Jeong Yeon từng khẳng định cô chính là mảnh ghép mà nếu thiếu đi sẽ không thể tồn tại Twice. Mặc dù không phải là thành viên lớn tuổi nhất, nhưng Ji Hyo vẫn cho thấy sự chín chắn, trưởng thành cùng trách nhiệm của mình. Nhờ sự dẫn dắt, kết nối của Ji Hyo, Twice được biết đến với tinh thần đoàn kết đáng ngưỡng mộ.

Trong màn phát biểu lúc nhận giải Daesang "Ca khúc của năm" tại MAMA 2018, Ji Hyo rơi nước mắt vì xúc động. Cô gửi lời cám ơn fan và khiêm tốn cho biết rằng "nhóm còn rất nhiều thiếu sót và sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai". Tại lễ trao giải Seoul Music Awards ngày 15/1, khi Na Yeon và Jeong Yeon có thái độ không tập trung trong phần phát biểu của BTS, Ji Hyo đã nghiêm khắc nhắc nhở hai cô bạn cùng nhóm chú ý lắng nghe. Hành động này nhận lời khen từ netizen.