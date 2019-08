Back to Ione

Cuộc sống khắc nghiệt của idol Kpop: Máu, mồ hôi và nước mắt

Nếu phải chọn một ước muốn thiết thực nhất với giới idol Hàn, thì đó chính là giấc ngủ.

Trong Bring The Soul , bộ phim mới nhất vừa ra rạp ngày 7/8 về BTS, trưởng nhóm RM có một câu nói khiến người xem xót xa: "Những chuyến bay chính là lúc chúng mình mệt mỏi nhất". Lịch trình dày đặc khiến những giấc ngủ chập chờn, họ chỉ có thể tranh thủ chợp mắt ở trên máy bay, từ nước này qua nước khác. BTS thiếu thốn thời gian đến mức các thành viên phải tranh thủ học tiếng Anh trong những chuyến bay kéo dài 8-9 tiếng.

Để mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc hoàn hảo và những màn trình diễn tràn đầy năng lượng, các idol Kpop đã phải làm việc cật lực, hi sinh toàn bộ thời gian và sức khỏe cho sự nghiệp. Cường độ làm việc căng thẳng khiến họ luôn trong tình trạng "quá tải". Có nhiều lúc, ánh đèn sân khấu vừa tắt, cũng là khi các idol gục ngã vì mệt mỏi. Tình trạng các ca sĩ, thành viên nhóm nhạc phải ngưng hoạt động một thời gian để chữa bệnh không còn quá xa lạ với người hâm mộ Kpop. Còn những vết trầy xước, bầm tím chân tay trong những buổi tập luyện vũ đạo được xem "chẳng nhằm nhò gì" đối với mỗi thần tượng.

Tháng 1/2019, sau 7 năm debut, EXO mới có một dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa trong gần 3 tháng. Thành viên D.O của boygroup nhà SM từng chia sẻ, có một dịp được nghỉ trong 6 ngày nhưng anh đã hạnh phúc đến nỗi ngỡ như nó kéo dài... 60 ngày. Trong Bring The Soul , khi các thành viên bàn về dịp lễ cuối năm, Suga (BTS) ngậm ngùi nói: "Chúng ta không có cái gọi là Giáng sinh. Ngày hôm đó chúng ta vẫn phải làm việc bình thường. Chúng ta không có nghỉ lễ". Gần đây, BTS cũng đã được công ty chấp nhận kỳ nghỉ đầu tiên sau 6 năm ra mắt, dù chỉ là vài tuần ngắn ngủi.

Twice, nhóm nhạc nữ hàng đầu hiện tại, cũng thường xuyên xuất hiện ở sân bay trong tình trạng đầu bù tóc rối, đôi mắt thâm quầng. Các cô gái nhà JYP từng kêu trời vì lịch trình quá dày đặc. Thông thường, mỗi nhóm nhạc sẽ chỉ 1-2 lần comeback hàng năm. Nhưng với Twice, họ có thể phát hành 3-4 album trong vòng 12 tháng. Cùng với đó là những dịp quảng bá bận rộn trong và ngoài nước, chưa kể đến lịch quay quảng cáo, đi sự kiện, dự lễ trao giải... Sana nói rằng cô nàng chỉ tranh thủ ngủ được 10 phút và mệt đến độ không muốn nói chuyện. Các thành viên khác cũng bị bắt gặp mệt mỏi đến mức hai mắt nhíu lại trong lúc lên hình.

Do bận rộn, giới thần tượng thường xuyên lâm vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Nhiều người đã tranh thủ những phút di chuyển trên xe hay máy bay để ngủ, thậm chí ngủ lúc đang trang điểm. Một vài trường hợp do quá mệt mỏi và thiếu ngủ nên ngủ gật ngay trên các game show, hậu trường buổi ghi hình.

Tháng 10/2018 được gọi là quãng thời gian "đen đủi" của làng nhạc xứ Hàn khi nhiều nghệ sĩ hủy bỏ lịch trình vì đổ bệnh. Thời điểm đó, Ji Min, Jung Kook của BTS đều gặp chấn thương trong chuyến lưu diễn Anh quốc. Jackson (GOT7) phải dừng quảng bá vì kiệt sức còn Sun Mi rút khỏi một show âm nhạc trên KBS để nhập viện điều trị. Hồi tháng 7 vừa qua, JYP khiến fan lo lắng khi thông báo Mina, nữ idol người Nhật Bản của Twice, đã mắc bệnh sợ sân khấu. Cô bị ám ảnh đến suy sụp mỗi lần đi diễn, phải rút khỏi mọi lịch trình của nhóm để điều trị sức khỏe.

Tháng 12/2018, BTS là ngôi sao sáng nhất lễ trao giải MAMA tổ chức ở Hong Kong. Trong khoảnh khắc lên nhận giải Daesang "Nghệ sĩ của năm", các thành viên đã không kìm được nước mắt. Jin nói rằng đầu năm 2018 là thời điểm mà BTS đã suýt tan rã vì không chịu đựng được áp lực. Khi mà nhóm đã vượt qua được giai đoạn nghèo khó, trở nên nổi tiếng toàn cầu, doanh thu đưa về cho công ty cũng tăng chóng mặt, thì đó cũng là lúc họ thấy cô đơn, mệt mỏi nhất. Chính tình yêu của fan đã giúp BTS có động lực gạt hết mọi khó khăn để tiếp tục ở lại, cống hiến cho người hâm mộ và có thêm một năm 2018 bùng nổ ở Hàn Quốc và quốc tế.



Không phải idol nào cũng có thể viết được câu chuyện cổ tích như BTS. Chỉ một số ít trong số hàng trăm nhóm nhạc debut mỗi năm, là được công chúng biết tới. Nhiều nhóm nhạc ra đời, làm việc cật lực chỉ để trả nợ cho công ty, và rồi vài năm sau lặng lẽ tan rã. Nhiều nhóm nhạc hoạt động suốt 4-5 năm mới có được đồng lương đầu tiên. Nhiều nam idol bị bóc lột sức lao động, nhiều nữ idol bị lạm dụng quấy rối. Tuổi nghề ít ỏi, cường độ làm việc căng thẳng, phải hy sinh tự do, sức khỏe để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Hào quang sân khấu có đáng để các idol đánh đổi nhiều thứ như vậy hay không?

Chắc chắn là không. Có nhiều nghệ sĩ bám trụ lâu dài, không chỉ vì tiền tài danh vọng, mà còn vì sợi dây gắn kết với người hâm mộ. Chính lòng đam mê và tâm huyết với nghề, đã xoa dịu những đau đớn mà họ trải qua, để tiếp tục theo đuổi giấc mơ đến cùng. Đó là động lực để họ nói rằng "em không đau", "em chịu được" mỗi lần suýt gục ngã trên sân khấu vì chấn thương. Đó là sức mạnh để họ cắn răng chịu đau, bùng cháy trong những màn trình diễn "như thể đây là lần cuối cùng".

Như trong Bring The Soul, sau khi RM than thở vì những chuyến bay mệt mỏi, anh đã nói tiếp: "Nhưng tại sao mình lại than vãn cơ chứ? Trên đời này có rất nhiều người còn có công việc khổ hơn mình nhiều". Mặc dù cảm thấy như cơ thể quá tải vì chạy tour, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh người hâm mộ xếp hàng chờ đợi để được vào sân vận động xem BTS trình diễn, là họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh: "Đó là thứ cảm giác mà không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Có những người đi chờ đợi kẻ khác, lại có những kẻ bắt người khác chờ đợi mình. Trong trường hợp của chúng tôi, người hâm mộ luôn chờ đợi BTS hoặc chúng tôi khiến họ buộc phải chờ đợi".

