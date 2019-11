Đám tang Sulli diễn ra riêng tư sau cánh cửa đóng kín

Sáng 17/10, đám tang của Sulli được tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Sinchon, thuộc Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc. Buổi lễ được diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín, theo nguyện vọng của gia đình Sulli. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tham dự và gửi lời chia buồn, tiễn đưa Sulli về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đám tang Sulli diễn ra riêng tư sau cánh cửa đóng kín Truyền thông Hàn đưa tin về Sulli.

Ngày hôm qua, những đồng nghiệp cùng công ty như TVXQ và cựu thành viên f(x) là Amber và Victoria đã đáp chuyến bay về Hàn để kịp tham dự lễ đưa tiễn Sulli. Goo Hara, người bạn thân của nữ ca sĩ, nói lời xin lỗi trên Instagram vì không thể về Hàn Quốc do vướng bận lịch trình ở Nhật Bản.

Hai thành viên TVQX trở về Hàn tối 16/10 để kịp đưa tiễn Sulli.

Cũng trong ngày 15 và 16/10, nhiều người hâm mộ đã tới viếng Sulli tại khu tưởng niệm thuộc nhà tang tễ bệnh viện Sinchon. Các fan cũng lập chiến dịch đưa từ khóa "Tôi yêu bạn Sulli" vào top tìm kiếm để xóa bỏ những từ khóa tiêu cực khác của nữ ca sĩ quá cố.

Fan đặt ảnh Sulli tại khu tưởng niệm nhà tang lễ.

Làng giải trí Hàn Quốc rơi vào không khí ảm đạm những ngày qua. Nhiều sự kiện bị hủy bỏ, trì hoãn để thể hiện sự tôn trọng dành cho Sulli. Đồng nghiệp, bạn bè bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết đột ngột của nữ ca sĩ bạc mệnh.

Nam diễn viên Jung II Woo viết: "Cầu nguyện cho em. Hãy mỉm cười rạng rỡ ở một nơi tốt đẹp". Nam diễn viên Yoo Ah In gây xúc động với bức thư dài gửi Sulli, trong đó có đoạn: "Em ấy là một biểu tượng. Một số người hạ thấp em và ghét bỏ em, nhưng tôi kính trọng em như một người hùng. Là một biểu tượng của thế hệ mới, em mạnh dạn đứng lên vì quyền biểu đạt tự do cá nhân và tự do ngôn luận. Em sở hữu một tâm hồn trong sáng và thuần khiết, nhưng không còn lựa chọn nào khác khi phải khoác lên mình chiếc mặt nạ mang tên 'Sulli'".

Trước đó, Sulli được tìm thấy đã chết vào chiều 14/10 tại nhà riêng ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác của cái chết sau khi nhận được sự cho phép của gia đình. Kết quả, cảnh sát cho biết không có cáo buộc về ngoại lực hay giết người, do đó tin rằng Sulli đã tự đưa ra lựa chọn cực đoan.

Minie