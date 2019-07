Dàn diễn viên kỳ cựu Hàn Quốc dự tang lễ sao 'Reply 1988'

Ngày 30/6, tang lễ của Jeon Mi Seon được tổ chức tại Trung tâm y tế Asan. Nữ diễn viên tự tử trong phòng khách sạn ở tỉnh Jeon Ju hôm 29/6, ngay trước ngày biểu diễn trong vở kịch 3 Days and 2 Nights with Mother. Cảnh sát kết luận Jeon Mi Seon có dấu hiệu trầm cảm, cô đang gặp nhiều áp lực trước những tin xấu trong gia đình, một người thân của cô vừa qua đời và mẹ cô đang bệnh nặng nằm viện.

Jeon Mi Seon xuất hiện trước công chúng trong ngày 25/6.

Cái chết của Jeon Mi Seon khiến công chúng Hàn Quốc chấn động. Nữ diễn viên sinh năm 1970 quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn truyền hình lẫn điện ảnh. Cô có đời sống kín đáo sau khi kết hôn với đạo diễn nhiếp ảnh Park Sang Hoon.

Tang lễ của Jeon Mi Seon có mặt chồng và con trai cô. Tuy nhiên, phía gia đình nữ diễn viên giữ kín mọi hình ảnh của tang lễ.

Hình ảnh Jeon Mi Seon bên chồng và con trai.

Báo Hàn đưa tin, những người có mặt đầu tiên trong đám tang là nam diễn viên Song Kang Ho và đạo diễn Bong Joon Ho, từng hợp tác với Jeon Mi Seon trong Memories of Murder. Diễn viên Choi Byeong Mo (đóng cùng Jeon Mi Seon trong vở kịch 3 Days and 2 Nights with Mother), Jung Young Joo, Kim Soo Min, Kim Dong Wook... cũng đến chia buồn cùng gia đình.

Những bạn diễn lâu năm của Jeon Mi Seon là Kim Soo Mi, Lee Ji Hyeong, Jung Jung Hee đưa tiễn nữ diễn viên về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ đã vào nghề cùng nhau trong 30 năm qua.

Jeon Mi Seon sinh năm 1970, là một trong những diễn viên gạo cội của Hàn Quốc. Cô góp mặt trong các bộ phim điện ảnh ăn khách như Memories of Murder, Hide and Seek. Ngoài ra, cô được mệnh danh là "bà mẹ quốc dân" nhờ những vai phụ trong các drama đình đám. Jeon Mi Seon quen mặt với khán giả Việt Nam qua các bộ phim: Reply 1988, Hwang Jin Yi, Mặt trăng ôm mặt trời, Mây họa ánh trăng, Vua bánh mỳ, School 2015.

Chi Chi