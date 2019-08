Dàn sao Kpop dự AAA tại Việt Nam: Twice xác nhận, BTS - EXO đang đàm phán?

Tháng trước, người hâm mộ xôn xao khi hay tin Asia Artist Awards (AAA) - lễ trao giải tầm cỡ của Hàn Quốc, sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Mới đây, một diễn đàn Kpop đăng tải bức ảnh hé lộ dàn line-up của AAA, trong đó ghi tên một số nghệ sĩ - nhóm nhạc cùng tỷ lệ xác nhận tham gia. Theo đó, những tên tuổi chắc chắn có mặt ở Hà Nội để tham dự AAA năm nay bao gồm Twice, GOT7, ITZY, TXT, NU'EST, Momoland, Snuper, Stray Kids. Girlgroup YG Black Pink có tới 90% khả năng sẽ xuất hiện. Ngoài ra, hai nhóm nhạc nam đình đám là BTS và EXO đều đang trong quá trình thương lượng với tỷ lệ 50%.

Về phía các diễn viên (hoặc idol tham dự với tư cách diễn viên), bức ảnh xuất hiện những cái tên đã xác nhận là Jang Dong Gun, Lee Kwang Soo, Ong Seong Woo, Ji Chang Wook. Hai nhân vật sẽ làm MC lễ trao giải là nam diễn viên Ahn Hyo Seop và Lee Teuk (Super Junior).

Trong ảnh, AAA dự kiến kéo dài 2 tiếng, từ 8 giờ đến 10 giờ tối 26/11, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chia sẻ với iOne, đại diện truyền thông của công ty Đông Nam Media, một trong hai đơn vị tổ chức tại Việt Nam, cho biết: "Mọi thông tin về line-up AAA do diễn đàn Kpop tung ra đều chưa được sự thông qua của BTC và cũng chưa được xác nhận". Theo đó, dàn nghệ sĩ chính thức sẽ được BTC công bố ở thời điểm mọi quá trình thương lượng với phía Hàn Quốc được hoàn tất.

Lễ trao giải thưởng Asia Artist Awards (AAA) ra đời năm 2016. Đây là lễ trao giải tôn vinh những thành tựu xuất sắc và đóng góp của các nghệ sĩ châu Á trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Qua 3 năm tổ chức, chương trình thu hút sự tham của hơn 150 nghệ sĩ hàng đầu xứ Hàn.

Năm 2018, chương trình gây bất ngờ với dàn line-up "đỉnh cao" như: BTS, Twice, Wanna One, SEVENTEEN, iKON, Zico, MONSTA X, NU'EST W, SE7EN, GOT7, Sun Mi, AOA, MAMAMOO, WJSN, Gugudan, Chung Ha, The Boyz, Stray Kids, (G)I-DLE, IZONE...

Năm nay, sự kiện được tổ chức tại Việt Nam - đánh dấu lần đầu tiên AAA bước chân ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. BTC thông báo, giá vé của chương trình dao động từ 680.000 đồng đến 4.800.000 đồng tùy vị trí chỗ ngồi.

