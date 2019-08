Back to Ione

Đặt lên bàn cân hai IT Girl đình đám nhất Kpop: Hwasa - Jennie

Jennie và Hwasa là hai nữ thần tượng theo đuổi hình mẫu gợi cảm hiện đại, có sức hút đối với công chúng Hàn Quốc.

Gần đây, Jennie và Hwasa có mặt trong top sao nữ "trẻ trung, giàu có nhất" Kbiz do người hâm mộ diễn đàn DC Inside bình chọn. Trong các BXH thương hiệu cá nhân hàng tháng của thành viên nhóm nhạc nữ, đây cũng là hai cái tên thường xuyên "on top". Hai nữ idol có nhiều điểm chung, nổi tiếng với danh hiệu IT Girl hàng đầu.

* IT Girl là một từ tiếng Anh để nói về những cô gái trẻ đẹp, nổi bật nhờ sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Thuật ngữ này có thể được dịch là "Cô gái sở hữu điều gì đó nổi bật".

Ngoại hình