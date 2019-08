Doanh thu lưu diễn: BTS không có đối thủ

BTS - Love Yourself Tour: 1.473.185 vé/40 concert, doanh thu 220 tỷ won Twice - Daydream Tour: 215.000 vé/5 concert, doanh thu 25,9 tỷ won Black Pink - In Your Area Tour: 121.286 vé/13 concert, doanh thu 21,3 tỷ won NCT 127 - Neo City Tour: 56.458 vé/9 concert, doanh thu 8,57 tỷ won Red Velvet - Redmare Tour: 29.818 vé/9 concert, doanh thu 4,84 tỷ won Winner - Everywhere Tour: 23.800 vé/6 concert, doanh thu 3,8 tỷ won