Đứng đầu BXH lượng khán giả đến concert, Black Pink vẫn bị netizen mỉa mai

Các girlgroup thế hệ thứ 3 tập trung vào hoạt động nhóm hơn là phát triển sự nghiệp solo. Những nhóm nữ hàng đầu hiện nay đều tổ chức tour concert quốc tế. Mới đây, bảng xếp hạng Những tour diễn thu hút đông đảo khán giả nhất trở thành đề tài được quan tâm trên các diễn đàn Kpop. Black Pink vượt qua những gương mặt ''sừng sỏ'' để đứng đầu BXH.

BXH những tour diễn khủng nhất của nhóm nữ Kpop.

Black Pink đã diễn 31 show trong tour IN YOUR AREA World Tour và thu hút đến 302.709 khán giả. Theo sát sau đó là 2 tour diễn của ''nhóm nhạc quốc dân'' SNSD. Kara có rất đông fan ở thị trường Nhật Bản. Họ cũng góp mặt với 2 tour diễn trong top 10. Girlgroup có thành tích ấn tượng nhất là Twice. Họ chỉ biểu diễn 5 show vẫn thu hút đến 223.634 khán giả.

Các độc giả trên theqoo bình luận: "Twice thực sự rất tuyệt vời", "SNSD và Kara thực sự rất mạnh", "Black Pink đứng nhất vì tổ chức nhiều show nhất thôi, số lượng người đến mỗi concert rất thấp", "Những show diễn của Black Pink chỉ diễn ra ở những nơi nhỏ, không thể so sánh với dome tour của Twice được", "Thực sự thì vị trí số 1 phải thuộc về Twice chứ. Họ chính là nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay", "Black Pink chạy show nhiều thật đó. YG coi họ là cỗ máy kiếm tiền mà không hề quan tâm đến sức khỏe của các thành viên"....

Netizen mỉa mai thành tích của Black Pink do nhờ tổ chức nhiều show ở những sân khấu nhỏ. Twice xứng đáng với vị trí thứ nhất hơn vì họ có khả năng bán cháy vé ở những sân khấu có sức chứa khủng.

Black Pink tổ chức rất nhiều show concert trong năm qua.

Chất lượng concert của Black Pink luôn là đề tài gây tranh cãi của netizen Hàn. Nhiều bình luận chỉ trích việc nhóm nữ nhà YG tổ chức concert khi chỉ có 9 bài hát, show diễn kém chất lượng. Black Pink thu hút nhiều sự quan tâm khi tổ chức tour Bắc Mỹ nhưng có nhiều bằng chứng khẳng định nhóm không thể bán hết vé như những gì mà công ty quảng cáo.

Jurina