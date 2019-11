EXO gây 'bão' với thông tin sắp comeback

Sáng 29/10, SBS funE đưa tin EXO sẽ phát hành album phòng thu thứ 6 vào cuối tháng 11. Đây sẽ là sự trở lại của nhóm sau tròn một năm kể từ khi phát hành Don't Mess Up My Tempo hồi tháng 11/2018. Thành viên Xiu Min và D.O không thể tham gia vào màn quảng bá này vì đang phục vụ trong quân đội.

Trả lời về thông tin này, SM cho biết: "EXO đang chuẩn bị phát hành album mới. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian khi có lịch cụ thể".

EXO.

Thông tin EXO sắp comeback khiến cộng đồng EXO-L "náo loạn". Từ khóa #EXOiscoming nhanh chóng leo vị trí thứ nhất trong top trend toàn cầu với gần 150.000 lượt tweet chỉ trong vòng 30 phút. Các fan háo hức chờ đợi màn tái xuất của boygroup nhà SM sau một năm tập trung vào các hoạt động solo.

Hiện, EXO vẫn trong thời gian thực hiện tour diễn EXO PLANET# 5 - EXplOration, bắt đầu vào tháng 7 vừa qua.

Minie