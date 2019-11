Fan mê mẩn thần thái của J-Hope (BTS) khi diện suit

Chủ đề về J-Hope (Jung Ho Seok) đang nhận được sự chú ý của netizen Hàn trên diễn đàn TheQoo. Trong hai đêm concert Love Yourself: Speak Yourself [The Final] diễn ra tại Seoul cuối tuần qua của BTS, J-Hope là một trong những thành viên gây ấn tượng nhất.

Fan mê mẩn thần thái của J-Hope (BTS) trong bộ suit đỏ quyến rũ

Trên sân khấu solo Just Dance, anh xuất hiện với chiếc kính thời thượng, bộ suit đỏ quyền lực. Nam idol sinh năm 1994 "hớp hồn" fan bởi những điệu nhảy uyển chuyển và thần thái đỉnh cao. Fan ca ngợi đây chính là một trong những hình ảnh sẽ "đi vào huyền thoại" trong sự nghiệp của J-Hope.

Diện mạo của J-Hope có tính "sát thương" với trái tim fan girl.

Các fan cho rằng màu đỏ dường như "sinh ra là để dành cho J-Hope".

Trên sân khấu MIC Drop, J-Hope tiếp tục là "ngôi sao" của BTS với outfit lính đặc công cool ngầu, khí chất mạnh mẽ và những động tác vũ đạo thuần thục. Các fan khen ngợi khả năng khuấy động sân khấu của nam idol.

J-Hope thể hiện đẳng cấp trình diễn trong MIC Drop.

Hiệu ứng bùng nổ từ concert đã đưa tên tuổi J-Hope vào top trend toàn cầu trong lúc sự kiện diễn ra tại Seoul. J-Hope có thể không phải thành viên đẹp trai nhất BTS nhưng khi trình diễn trên sân khấu, sự quyến rũ và tự tin của anh đủ sức chinh phục mọi khán giả.

Một số bình luận: "Khi đến xem concert BTS, bạn sẽ bị J-Hope hớp hồn bất kể bias của bạn là ai"; "J-Hope diện suit trắng đã đỉnh lắm rồi nhưng với bộ suit đỏ này lại càng xuất sắc"; "Ho Seok chính là người cool nhất luôn. Sinh ra để biểu diễn"; "Tôi chỉ có thể thốt lên 'wow' khi xem sân khấu của J-Hope trên livestream"...

Tối 29/10, BTS sẽ khép lại tour diễn Love Yoursel: Speak Yourself tại sân vận động Olympic, Seoul, Hàn Quốc.

Bee