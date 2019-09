Fan 'rần rần' khi Twice xác nhận comeback tháng 9

Thông tin này khiến người hâm mộ phấn khích. Dù một số fan tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Twice, nhiều người cho biết họ vẫn rất chờ đợi album mới của các cô gái. Cộng đồng Once phân tích, tháng 9 là thời điểm lý tưởng để Twice comeback.

"Nhóm mới có một đợt quảng bá tại Hàn Quốc trong năm nay. Nếu không ra album mới vào tháng 9, thời điểm cuối năm sẽ không thể comeback vì lịch trình dự các lễ trao giải và đi tour Nhật Bản. Tôi tin rằng JYP đã tính toán kế hoạch quảng bá hợp lý để không ảnh hưởng sức khỏe Twice", một fan nhận xét.

Thông tin comeback của Twice được nhiều fan chú ý.

Chuyến lưu diễn toàn cầu "TwiceLights" (từ tháng 5/2019 đến tháng 2/2020) cũng là lịch trình trọng điểm của Twice trong năm nay. Nhóm đã hoàn thành các chặng ở Bắc Mỹ và một số nước châu Á. Vào tháng 10, Twice sẽ thực hiện tour Arena tại Nhật Bản, nằm trong khuôn khổ world tour "TwiceLights". Trước đó, truyền thông Hàn đưa tin Twice đã hoàn tất lịch quay MV comeback vào 9/8. Đây là lần trở lại thứ hai của girlgroup nhà JYP trong 2019 sau mini-album Fancy You phát hành hồi tháng 4. Twice chứng minh vị thế hàng đầu bằng những thành tích xuất sắc trong mảng doanh số album và nhạc số.

Gần đây nhất, tại Soribada K-Best Music Awards (SOBA) được tổ chức ngày 228, Twice đã giành được ba danh hiệu là "Bonsang", "Female Popularity" và "Music of the Year" (Daesang). Nhóm hiện là girlgroup có nhiều cúp Daesang nhất lịch sử Kpop.

JYP vẫn chưa thông báo về sự tham gia của Mina trong đợt comeback này. Cô vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi, chữa bệnh.

Minie