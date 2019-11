Fan Twice bị 'đổ tội' sau vụ ồn ào đi muộn của Black Pink

Cuộc tranh cãi liên quan đến scandal trễ giờ của Black Pink vẫn là chủ đề nóng trên Pann Nate. Ngày 9/10, Black Pink tham dự một sự kiện có David Beckham ở Seoul. Truyền thông Hàn dẫn lời một đại diện ban tổ chức cho biết Black Pink đã đến muộn 20 phút, khiến Beckham phải chờ đợi và chương trình diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Trong khi đó, cộng đồng Blink cho rằng nhóm không đi muộn mà lỗi thuộc về ban tổ chức thay đổi giờ diễn ra chương trình.

Netizen Hàn dành nhiều chỉ trích dành cho girlgroup YG về ý thức giờ giấc. Họ cho rằng Black Pink chỉ là nhóm nhạc không mấy nổi tiếng ở Hàn, nhưng có cách cư xử chảnh chọe như "ngôi sao quốc tế". Việc để Beckham chờ đợi là nỗi xấu hổ và YG cần sớm lên tiếng phản hồi.

Nhiều người ngán ngẩm trước thái độ của Black Pink và so sánh với Twice, đối thủ đến từ JYP. CEO JYP từng cho biết công ty đặt vấn đề đạo đức nghệ sĩ lên hàng đầu. Trong 4 năm debut, Twice có thể gây tranh cãi về tài năng nhưng luôn nhận được lời khen về nhân cách, ý thức khiêm tốn và tinh thần lạc quan vui vẻ dù ở bất cứ đâu.

Twice được nhắc đến như là tấm gương về nhân cách...

... giữa vụ ồn ào trễ giờ, ý thức kém của Black Pink.

Trước những ý kiến nhắc đến Twice trong vụ ồn ào của Black Pink, nhiều Blink "nổi giận đùng đùng". Không ít người cho rằng những "gạch đá" trên mạng xã hội Hàn Quốc dành cho girlgroup YG là đến từ fandom Twice. Cộng đồng Once và Blink vốn như "nước và lửa", nên dịp này fan Twice sẽ hả hê dìm hàng Black Pink. Fan Black Pink đặt ra "thuyết âm mưu" cho rằng fan Twice là những người đứng sau các trò "bôi bẩn", tung thông tin tiêu cực, gây ảnh hưởng đến hình ảnh Black Pink và cố tình "dìm chết đối thủ cạnh tranh".

Trên Pann Nate, fan Twice phản bác những bình luận của Blink. Một số ý kiến: "Tại sao fan Twice lại bị đổ lỗi? Fan Black Pink định chơi trò nạn nhân đến bao giờ?"; "Thế tất cả lời chỉ trích Black Pink đều là từ fan Twice chắc? Chúng tôi không làm gì để bị đổ điêu như vậy"; "Black Pink thậm chí còn chẳng thể cạnh tranh nổi với Twice cơ. Cần gì phải dìm, mấy người cứ thế tự chìm thôi"...

Liên quan đến diễn biến vụ ồn ào, nhiều netizen cho rằng phóng viên các trang báo lớn tại Hàn Quốc đang "đồng lòng tẩy chay Black Pink". Nhiều bài báo có lời lẽ mỉa mai Black Pink xuất hiện kể từ khi xảy ra scandal. Netizen phân tích, Black Pink đã mắc lỗi để giới truyền thông chờ đợi tại sự kiện, còn fan Black Pink lại tiếp tục "chọc giận" phóng viên khi liên tục chửi rủa báo chí, gọi họ là "rác rưởi" vì cho rằng họ đã nói dối để đổ tiếng xấu cho Black Pink.

"Có rất nhiều ca sĩ và diễn viên từng đến trễ, nhưng đây là lần đầu tiên các nhà báo quyết tâm như vậy. Ngay cả những báo lớn cũng tẩy chay các bạn, sao vẫn còn chưa nói xin lỗi?", một bình luận trên Pann.

Black Pink đứng trước "cơn bão lớn" khi bị Kmedia tẩy chay.

Hiện tại, nhiều fan Black Pink vẫn kiên quyết bảo vệ hình ảnh thần tượng. Họ cho rằng netizen ác cảm với Black Pink vì những scandal của YG trong năm 2019. Nhiều người bức xúc vì dư luận luôn đối xử theo "tiêu chuẩn kép" với Black Pink. Bất cứ hành động nào gây tranh cãi của nhóm cũng bị soi mói, nhìn nhận theo hướng tiêu cực, trong khi đó những nhóm nhạc thần tượng khác lại được "ưu ái" hơn.

Bee