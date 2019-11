(G)I-DLE cho Twice, Black Pink 'hít khói' tại BXH thương hiệu

Sáng 10/11, Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố BXH thương hiệu của nhóm nữ Kpop. Kết quả được phân tích từ 78.726.989 mẩu dữ liệu từ ngày 10/10 đến 9/11. Chỉ số thương hiệu được đo bằng những tiêu chí như chỉ số người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác cộng đồng... của 100 nhóm nữ đang hoạt động. So với 106.888.799 dữ liệu của nhóm nhạc nữ vào tháng 10, số liệu tháng này giảm 26,35%.

(G)I-DLE.

Kết quả, (G)I-DLE đứng vị trí thứ nhất với 9.178.585 điểm. Đây là tháng thứ hai liên tiếp girlgroup nhà Cube thống trị BXH thương hiệu nhóm nữ. Những từ khóa và đường link xếp hạng cao về (G)I-DLE là "cool", "cổ vũ", "nổi bật", "Queendom", "So Yeon", "Mi Yeon"... Nhóm nhận được 62,72% phản ứng tích cực từ người dùng mạng. So với tháng 10, điểm thương hiệu tháng này đã giảm 19,3%.

Vị trí thứ hai thuộc về Twice. Nhóm nữ nhà JYP nhận được 6.075.113 điểm thương hiệu, giảm 35,42% so với tháng 10. Trong khi đó, Mamamoo xếp vị trí thứ ba với 5.924.282 điểm, tăng 8,32% so với tháng trước.

Black Pink đứng vị trí thứ tư, nhận được 5.742.062 điểm thương hiệu. So với tháng 10, dữ liệu tháng này tăng 17,86%. Vị trí cuối cùng trong top 5 thuộc về Red Velvet. Girlgroup nhà SM đạt 4.503.715 điểm thương hiệu, giảm 19,3% so với tháng trước.

Top 30 nhóm nữ có điểm thương hiệu cao nhất tháng 11/2019:

1. (G)-IDLE 2. TWICE 3. MAMAMOO 4. BLACKPINK 5. Red Velvet 6. SNSD 7. Oh My Girl 8. Lovelyz 9. AOA 10. f(x) 11. Apink 12. Ladies' Code 13. ITZY 14. WJSN 15. DreamCatcher 16. APRIL 17. Brown Eyed Girls 18. GFRIEND 19. MOMOLAND 20. GWSN 21. T-ara 22. Girl’s Day 23. IZONE 24. LOONA 25. CLC 26. fromis_9 27. LABOUM 28. Weki Meki 29. EXID 30. STELLAR

Minie