'Giáo chủ khả ái' Đài Loan được bạn trai kém tuổi cầu hôn

Sáng 11/7, vào đúng sinh nhật 34 tuổi, nam ca sĩ Lý Vinh Hạo tuyên bố trên trang cá nhân anh đã cầu hôn thành công bạn gái Dương Thừa Lâm. Lý Vinh Hạo viết: "Hôm nay là sinh nhật 34 tuổi, cũng là ngày kỷ niệm tôi cầu hôn. Cảm ơn em đã đồng ý", đồng thời khoe ảnh Dương Thừa Lâm đeo nhẫn. Tin vui của cặp sao nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Lý Vinh Hạo tình cảm bên người yêu.

Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Dương Thừa Lâm.

Trước đó, nữ ca sĩ - diễn viên Đài Loan đã "canh" đúng 0h ngày 11/7 để đăng lời nhắn chúc mừng sinh nhật bạn trai. Cô cũng chia sẻ khoảnh khắc ôm người yêu từ phía sau đầy lãng mạn.

Dương Thừa Lâm mừng sinh nhật bạn trai bằng bức ảnh ngọt ngào.

Lý Vinh Hạo và Dương Thừa Lâm công khai tình cảm từ năm 2015. Họ được coi là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa ngữ, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng vẫn thể hiện sự ngọt ngào qua những tương tác trên mạng xã hội.

Ngày 16/9/2017, Dương Thừa Lâm góp mặt tại concert của Lý Vinh Hạo ở Đài Bắc. Đây là lần đầu tiên hai người công khai xuất hiện chung từ khi tiết lộ chuyện tình cảm. Lý Vinh Hạo còn bất ngờ hôn bạn gái trên sân khấu.

Nụ hôn khiến mặt Dương Thừa Lâm "biến dạng".

Dương Thừa Lâm sinh năm 1984, là ca sĩ - diễn viên nổi tiếng xứ Đài. Cô bước vào làng giải trí từ năm 2000 với vai trò thành viên nhóm nữ 4 In Love. Năm 2001, Dương Thừa Lâm có vai diễn đầu tiên trong Vườn sao băng (vai Tiểu Ưu). Cô được gọi là "Giáo chủ khả ái" nhờ vẻ hoạt bát đáng yêu trong các bộ phim thần tượng đình đám như Định mệnh (2005), Hoán đổi tình yêu (2007), Bất lương tiếu hoa (2008), Hi My Sweetheart (2009). Dương Thừa Lâm có sự nghiệp thành công trong cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất với nhiều giải thưởng. Ở tuổi 35, Dương Thừa Lâm thường xuyên được khen có dung nhan "trẻ mãi không già".

Lý Vinh Hạo sinh năm 1985, là ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên người Trung Quốc, ra mắt năm 2013. Đến 2019, Lý Vinh Hạo đã phát hành 5 album, sáng tác và sản xuất khoảng 200 bài hát, từng giành giải Ca sĩ mới xuất sắc tại lễ trao giải Kim Khúc.