Goo Hara khóc nức nở, Yoo Ah In ca ngợi Sulli là 'anh hùng'

Goo Hara

Chiều 15/10, Goo Hara bất ngờ livestream trên Instagram. Trong buổi phát sóng, cô xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng vù, tâm trạng tồi tệ và liên tục khóc. Goo Hara nói rằng cô vẫn không thể tin được Sulli đã qua đời.

Goo Hara khóc sưng mắt trong livestream.

"Sulli à. Chị xin lỗi vì không còn lựa chọn nào khác ngoài nói lời tạm biệt với em. Đến đó và hãy làm những gì em muốn nhé. Chị sẽ sống theo những gì em đã chia sẻ với chị. Chị sẽ làm việc chăm chỉ", Goo Hara nói. Sau đó, cô trấn an người hâm mộ và nói rằng mình chỉ muốn gửi lời chào tạm biệt đến Sulli và xóa video trực tiếp.

Goo Hara là một trong số ít sao Kpop công khai tình bạn thân thiết với Sulli dù bị công chúng chỉ trích.

Goo Hara và Sulli là hai người bạn thân thiết lâu năm, đều là mỹ nhân đình đám của Kpop thế hệ hai. Cả hai có điểm chung về tính cách nổi loạn, cá tính, thường bị netizen "vùi dập". Năm ngoái, Goo Hara trải qua quãng thời gian khó khăn sau vụ kiện tụng liên quan đến bạn trai cũ. Hồi tháng 5, Goo Hara được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch sau khi cố gắng tự tử tại nhà riêng. Sau khi ổn định lại tâm lý, Goo Hara đã quay lại công việc với nhiều hoạt động quảng bá ở Nhật Bản.

Yoo Ah In

Rạng sáng 16/10, nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In đăng tải một bức thư dài trên trang cá nhân. Sulli là người bạn thân thiết của anh, từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh sánh đôi cùng nhau dự sự kiện. Trong bức thư, Yoo Ah In khẳng định anh xem Sulli là một người hùng và cô sẽ mãi là "biểu tượng của thế hệ mới".

Bức ảnh chụp cùng Sulli được Yoo Ah In đăng trên trang cá nhân.

Yoo Ah In viết: "Sulli đã qua đời. Tên của cô ấy là Jin Ri, nghĩa là 'sự thật'. Tôi từng có một số công việc hợp tác với cô ấy và là một trong những đồng nghiệp đã gọi cô ấy là Sulli, thay vì 'sự thật'.

Cô ấy là một biểu tượng. Mọi người không thích cô ấy nhưng tôi xem cô ấy là vị anh hùng, một biểu tượng của thế hệ mới, người dám thể hiện tự do cá nhân và tự do ngôn luận. (...) Cô ấy đã sống một cuộc đời vĩ đại, có sự can đảm mà không ai có được".

Nam diễn viên chia sẻ rằng, mặt trời rồi sẽ mọc mỗi ngày và mọi thứ sẽ tiếp tục guồng quay thường nhật, nhưng anh hy vọng mọi người suy nghĩ về "cách chúng ta giải phóng nỗi buồn", nói lên những tâm sự của bản thân để "thế giới này phải khác đi". Yoo Ah In cho rằng mọi người "đừng đổ lỗi, đừng hối hận và hãy suy ngẫm" để "mở rộng trái tim, cùng an ủi lẫn nhau".

Cuối thư, Yoo Ah In viết: "Tôi hy vọng rằng Sulli, người mà chúng ta không thể gặp lại lần nữa, sẽ không được nhắc đến chỉ vì những điều vô ích. Tôi yêu bạn".

Bee