Hội 'bánh bèo' Twice gây bất ngờ khi hóa nữ chiến binh

Video quảng cáo của Twice cho một hãng game vừa được phát hành. Trong CF dài 15 giây, các thành viên girlgroup JYP gây ấn tượng với trang phục "đen cả cây", hóa nữ chiến binh cool ngầu.

Loạt hình ảnh trong video đang nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Cộng đồng Once cho rằng Twice - 9 cô gái vốn nổi tiếng với hình tượng "bánh bèo" ngọt ngào - cũng rất phù hợp với concept girl crush. Người hâm mộ cho rằng Twice diễn cảnh cầm vũ khí không hề gượng ép mà rất tự nhiên.

Đội hình nữ chiến binh vừa đẹp vừa ngầu.

Khoảnh khắc tung "song kiếm" của Momo gây bão mạng xã hội.

Khả năng diễn xuất của trưởng nhóm Ji Hyo "không phải dạng vừa".

Một số bình luận: "Thử tưởng tượng Twice comeback với concept này thì sẽ bùng nổ như thế nào"; "Nhìn các cô gái như đóng Avengers vậy"; "Momo và Sana đỉnh quá. Tôi không thể rời mắt khỏi họ"; "Thần thái của Momo thật xuất sắc, như thể cô ấy đang đóng phim bom tấn"; "Tôi sẽ ngất xỉu nếu Twice đóng một MV dữ dội như vậy"...

Từ khi mới debut, Twice đã là gương mặt đắt show quảng cáo. Nhóm ẵm nhiều hợp đồng "béo bở", là đại sứ thương hiệu của hàng loạt hợp đồng về mỹ phẩm, game, đồng phục học sinh, nước uống, đồ thể thao... Người hâm mộ cho rằng với đẳng cấp danh tiếng, Twice thực sự là "cỗ máy in tiền" cho JYP. Một chuyên gia trong ngành từng nhận xét, sở dĩ nhóm được các nhãn hàng yêu thích là bởi cả 9 thành viên đều xinh đẹp, có nét riêng khác biệt và cũng rất hấp dẫn đối với công chúng Hàn Quốc.

Bee