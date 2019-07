Back to Ione

I.O.I sau 3 năm: Danh tiếng sụt giảm, center liên tục vướng tranh cãi

Màn tái hợp vào tháng 10 chính là cơ hội 'cứu vớt sự nghiệp' cho nhiều thành viên trong nhóm.

Ngày 30/6, công ty CJ khẳng định I.O.I tái hợp vào tháng 10 với đội hình gồm 9 thành viên. Nhóm đang trong quá trình chọn bài hát chủ đề, concept và dựng vũ đạo. Somi và Yeon Jung không thể tham gia do bận lịch trình riêng.

I.O.I từng là ''đối thủ'' của Twice.

Những thành viên sụt giảm danh tiếng

Somi là center của I.O.I nhưng không có mặt trong lần tái hợp này. Nữ idol đang tập trung quảng bá với tư cách nghệ sĩ solo. Hậu I.O.I, Somi rời JYP và gia nhập YG, gây tranh cãi khi nhiều lần thể hiện sự không hài lòng, cạnh khóe công ty cũ. Từ một nữ idol được ủng hộ, cô nàng 10x liên tục bị chỉ trích về nhân cách, thái độ. Mất 3 năm, ca khúc solo đầu tiên của Somi không thành công như mong đợi. Netizen chê bai cô nàng không đủ tài năng, kém nổi bật trên sân khấu. Mới đây, nữ thần tượng tiếp tục gây tranh cãi vì hành động vỗ mông một idol nam trên sóng truyền hình. Nhiều ý kiến cho rằng Somi sẽ thành công hơn nếu quay trở về I.O.I so với hoạt động một mình.

Chae Yeon từng là visual có sức hút "khủng khiếp" chỉ nhờ cảnh kết "thần thánh" trên Produce 101. Cô nàng rất đắt show khi hoạt động cùng I.O.I, tham gia mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, khi I.O.I tan rã, trở về nhóm DIA, sự nghiệp ca hát lẫn công việc diễn xuất của Chae Yeon mãi chưa tạo được dấu ấn đặc biệt nào. Bộ phim mới nhất của nữ idol là My First First Love cũng không thành công như mong đợi.