Inkigayo bị nghi thiên vị Black Pink khi 'Kill This Love' được đề cử tranh cúp

Chiều 23/6, 3 ca khúc tranh cúp âm nhạc hàng tuần trên show Inkigayo (SBS) là To Be Honest (Kim Na Young), Unspoken Words (Davichi) và Kill This Love (Black Pink). Kết quả, nữ ca sĩ Kim Na Young giành chiến thắng với tổng điểm 5.923.

Kim Na Young giành chiến thắng trước 2 đối thủ là Davichi và Black Pink.

Trên các diễn đàn tại Hàn Quốc, người dùng mạng đang bày tỏ thắc mắc về những ứng cử viên được tranh cúp trong show Inkigayo vừa qua. Trong các tiêu chí để một ca khúc đoạt cúp tại Inkigayo, có tới 55% số điểm digital. Kill This Love đã phát hành hơn 2 tháng, nhưng vẫn được vào đề cử tại Inkigayo. Trên thực tế, Kill This Love không có thứ hạng cao trên các BXH nhạc số, thậm chí bài hát này còn rớt xuống vị trí 30, 40 trên BXH Melon. Chính vì vậy, netizen nghi ngờ Inkigayo đã thiên vị Black Pink khi đưa ca khúc vào danh sách đề cử, bỏ qua những bài hát trụ hạng tốt như Boy with Luv (BTS), No One (Lee Hi), Fancy (Twice)... Một số ca khúc của các nghệ sĩ khác vẫn đang có sức ảnh hưởng với công chúng nhưng lại bị Kill This Love "vượt mặt" dễ dàng.

Không ít netizen cho rằng việc đưa Black Pink vào danh sách đề cử là sự đối xử bất công với những nghệ sĩ khác. Ngoài ra, Inkigayo vốn được biết là "sân sau của YG" nên cách nhà đài ưu ái Black Pink khiến netizen bức xúc. "Black Pink vẫn được đề cử ấy hả? Ngạc nhiên chưa? Thà đưa Lee Hi hay Somi vào thì hợp lý hơn", một người nhận xét.

Black Pink bị cho là được Inkigayo ưu ái mới có thể vào danh sách đề cử tranh cúp hàng tuần.

Bên cạnh những tranh cãi về Kill This Love của Black Pink, netizen Hàn còn ngờ vực về To Be Honest của Kim Na Young. Ca khúc này đang có thành tích nhạc số rất cao trên các BXH. Tuy nhiên, fan Hàn cho rằng Kim Na Young vẫn là một ca sĩ nugu (ít được biết tới - PV), khó có khả năng giật cúp trên show âm nhạc của một đài lớn như SBS.

Một số bình luận đặt ra nghi vấn gian lận nhạc số của Kim Na Young: "Không phải Kim Na Young cũng có liên quan đến Sean, Nilo, Jang Deok Chul và Woody (những ca sĩ cũng từng vướng nghi án gian lận) sao?"; "Tôi có cảm giác các BXH digital bị thao túng rồi"; "Tôi và cả những người quanh tôi chẳng ai biết Kim Na Young là ai cả. Làm sao mà cô ấy lại giành cúp được chứ?"...

Bee