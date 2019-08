ITZY khoe visual rạng rỡ trong teaser MV 'ICY'

Đúng 0h ngày 25/7, JYP tung teaser MV ICY, ca khúc chủ đề nằm trong mini-album đầu tay mang tên IT'z ICY của ITZY. Đoạn video dài 36 giây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng fan Kpop.

ITZY khoe visual rạng rỡ đúng chất hè trong teaser MV 'ICY'

Trong teaser, ITZY xuất hiện trong bối cảnh tươi sáng, diện outfit rực rỡ và thể hiện một phần vũ đạo của ca khúc. Visual của các thành viên gây ấn tượng với người hâm mộ. 5 thành viên Yeji, Chae Ryeong, Lia, Yuna và Ryu Jin có gương mặt xinh xắn, hình thể cao ráo. ITZY còn ghi điểm bởi thần thái tự tin chuyên nghiệp, không hề giống một tân binh mới ra mắt được vài tháng. Ngoài ra, chất nhạc sôi động trong teaser cũng khiến người hâm mộ phấn khích, dự đoán sắp có hit mới khuấy đảo sân khấu âm nhạc hè năm nay.

Chỉ sau 12 giờ đăng tải, teaser MV ICY đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt xem và 267.000 lượt like.

Theo thông tin rò rỉ trên mạng xã hội, MV ICY được quay tại một tòa nhà ở Los Angeles, Mỹ. Ca khúc chủ đề do chủ tịch Park Jin Young viết. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào màn comeback này của ITZY. Girlgroup đang là cái tên sáng giá cho danh hiệu "Tân binh xuất sắc". Cũng trong hôm qua, ITZY đã nhận được giải "Nữ nghệ sĩ mới của năm 2019" tại Brand Of The Year Awards 2019.

Trước đó, JYP đã tung hình teaser của từng cá nhân. Chae Ryeong...

... Lia...

... Ryu Jin...

... Yeji...

... và Yuna.

Hồi tháng 2, ITZY debut với single IT'z Different và ca khúc Dalla Dalla. Màn debut được đánh giá thành công khi giành 9 chiến thắng tại các show âm nhạc hàng tuần. MV Dalla Dalla cũng lập kỷ lục view trong 24 giờ đầu tiên, sau đó trở thành MV debut cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất YouTube.

Album IT'z ICY sẽ phát hành ngày 29/7.

Minie