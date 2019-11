IZONE comeback: Sakura - Jang Won Young gây 'bão' với visual

IZONE gia nhập đường đua Kpop vào tháng 11 với album mới BLOOM*IZ. Album được phát hành với 3 phiên bản khác nhau có tên I Was, I Am, và I Will. Mới đây, nhóm tung ra những bức ảnh teaser với nhiều phong cách khác nhau từ trong sáng, quyến rũ và thanh lịch. Album mới của IZONE sẽ phát hành vào 6/11.