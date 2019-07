Jang Won Young được ví với 'nữ hoàng sexy' Kim Hye Soo thời trẻ

Mới đây, chủ đề "Jang Won Young giống Kim Hye Soo thời trẻ" được netizen diễn đàn Instiz chú ý. Trong những bức ảnh so sánh, nhiều người cho rằng mỹ nhân IZONE có nhiều nét tương đồng với Kim Hye Soo - nữ diễn viên kỳ cựu của Hàn Quốc.

Kim Hye Soo năm 16 tuổi.

Jang Won Young tham gia Produce 48 năm 2018.

Netizen Hàn nhận xét, Jang Won Young sở hữu gương mặt đáng yêu cùng khí chất trong sáng. Hình ảnh của nữ idol gợi nhớ đến vẻ đẹp thời trẻ của Kim Hye Soo. Khi mới debut những năm đầu thập niên 80, Kim Hye Soo được gọi là "tình đầu quốc dân" bởi gương mặt thanh tú cuốn hút.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản bác. Một số netizen cho rằng Jang Won Young kém xa Kim Hye Soo về nhan sắc lẫn thần thái. "Một tượng đài sắc đẹp như Kim Hye Soo, sao Jang Won Young có thể so sánh được"; "Nụ cười có thể giống nhau nhưng đôi mắt Kim Hye Soo là một đẳng cấp khác"; "Cách đây hơn 20 năm, thời các hình thức làm đẹp chưa phát triển mà Kim Hye Soo vẫn đẹp như vậy"...

Nhan sắc thuở đôi mươi của Kim Hye Soo.

Jang Won Young là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của Kpop.

Kim Hye Soo sinh năm 1970, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Hàn thập niên 1990. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 1986 với tác phẩm Ggambo khi đang học năm nhất đại học. Năm 1999, Kim Hye Soo tạo nên chuyện tình kinh điển với Bae Yong Joon trong Did we really love? (Thành thật với tình yêu). Bộ phim trở thành cơn sốt không chỉ với khán giả Hàn mà còn ở các nước châu Á. Sau này, Kim Hye Soo từ bỏ phong cách ngây thơ, trung thành với hình ảnh gợi cảm táo bạo. Giờ đây, khi đã ở tuổi 49, Kim Hye Soo vẫn được đánh giá là nữ diễn viên sexy bậc nhất, là "chị đại quyền lực" của Kbiz.

Jang Won Young sinh năm 2004, là em út đồng thời là center của IZONE. Ngay từ khi tham gia chương trình tuyển chọn Produce 48, Jang Won Young đã là một nhân tố sáng giá. Mới tuổi teen nhưng cô nàng có nhan sắc nổi bật, tỷ lệ thân hình ấn tượng. Nhờ vẻ ngoài vượt trội, Jang Won Young nhiều lần gây sốt khi tham gia các sự kiện, chương trình cùng IZONE. Dù xinh đẹp, Jang Won Young thường bị chê bất tài, biểu cảm nhàm chán, vài lần "dính phốt" về thái độ. Tuy vậy, netizen cho rằng con đường sự nghiệp của nữ idol vẫn đang rộng mở và còn nhiều cơ hội để thể hiện trong tương lai.

Minie