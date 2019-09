Ji Soo - Mina: Hai nhan sắc 'cực phẩm' nhưng bị đánh giá thấp

Mới đây, một chủ đề có tên "Hai nữ idol thế hệ ba không nhận được sự chú ý xứng đáng với visual của họ" gây chú ý trên diễn đàn TheQoo. Theo tác giả bài viết, Ji Soo (Black Pink) và Mina (Twice) là những mỹ nhân có gương mặt xinh đẹp thuộc hàng "cực phẩm". Tuy nhiên, danh tiếng của họ chưa tương xứng với nhan sắc mà họ sở hữu.

Trong Black Pink, Ji Soo giữ vị trí visual nhưng cô thường xuyên bị lu mờ bởi Lisa và Jennie. Nữ idol sinh năm 1995 từng được YG cho tham gia diễn xuất, đóng quảng cáo trước debut. Tuy nhiên sau debut, cô lại bị công ty "ngó lơ", ít khi được dự sự kiện solo và cũng không được đầu tư đúng mức về hình ảnh. Trong hầu hết MV của Black Pink, Ji Soo luôn là thành viên có thời lượng lên hình ít ỏi nhất nhóm. Tại các BXH thương hiệu cá nhân hàng tháng, Ji Soo cũng hiếm khi được vào top 10.

Ji Soo có nhan sắc hàng top nhưng danh tiếng vẫn mờ nhạt so với các thành viên khác trong nhóm.

Các fan cho rằng Ji Soo cần được tham gia nhiều dự án solo hơn để không lãng phí tiềm năng.

Tương tự Jisoo, Mina cũng là một thành viên có visual hàng đầu trong đội hình Twice. Nữ idol người Nhật Bản sở hữu vẻ đẹp tiểu thư thanh lịch rất độc đáo. Một trong những khoảnh khắc đi vào huyền thoại của Mina chính là giây phút cô không giấu nổi xúc động, vừa bật cười vừa rơi nước mắt trên sân khấu Golden Disc Awards lần thứ 31 hồi 2017. Các fan đánh giá, ngoại hình Mina xứng đáng được xếp hạng cao trong các cuộc bình chọn nhan sắc. Tuy nhiên, Mina vẫn kém nổi tiếng so với những thành viên Twice khác là Tzuyu, Na Yeon, Sana.

Mina biến hóa được nhiều concept, từ trong sáng thuần khiết...

...cho đến quyến rũ trưởng thành.

Một số bình luận: "Ji Soo rất xinh đẹp nhưng tiếc là YG thích Jennie hơn"; "Ji Soo đúng là một trong những nữ idol đẹp nhất hiện nay"; "Khí chất thanh lịch của Mina thật sự độc đáo"; "Còn rất nhiều visual đỉnh cao nữa nhưng vẫn khá mờ nhạt như Na Kyung (Fromi_9), Bona (WJSN), Ji Won (Cherry Bullet), Hana (Gugudan)...".

Tuy nhiên, cũng có một số netizen cho rằng, sở dĩ Mina và Ji Soo xinh đẹp nhưng ít nổi bật trong đội hình nhóm là vì hai cô nàng thiếu cá tính, kém tự tin. Trên sân khấu, thành viên tỏa sáng nhất không hẳn phải là người xinh đẹp nhất mà là người làm chủ được thần thái, khí chất.

Bee