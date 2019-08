JYP lên tiếng sau khi Mina (Twice) bất ngờ xuất hiện tại sân bay

Chiều 1/8, Mina trở về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ chữa bệnh ở Nhật Bản. Gương mặt tiều tụy của Mina khiến người hâm mộ lo lắng. Sự hiện diện của mẹ Mina cũng khiến các fan đồn đoán JYP và gia đình nữ idol sẽ bàn bạc lại về tương lai nữ ca sĩ tại Twice. Một số ý kiến khác cho rằng Mina vẫn chưa khỏe hẳn nhưng bị công ty "ép" về Hàn để tiếp tục hoạt động.

Mina đội mũ che gần kín mặt khi hạ cánh xuống Seoul.

Fan đau lòng khi thấy Mina vẫn trong tình trạng mệt mỏi, tiều tụy.

Sau khi hình ảnh Mina xuất hiện trên truyền thông Hàn dẫn đến loạt tin đồn, JYP đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Theo đó, sự trở lại Hàn Quốc này của Mina không vì lý do đặc biệt hay hoạt động theo lịch trình. Mina vẫn đang trong thời gian phục hồi sức khỏe. "Chúng tôi hy vọng quá trình chữa bệnh sẽ kết thúc sớm. Công ty sẽ cập nhật tin tức của Mina nếu có diễn biến mới".

JYP lên tiếng sau khi Mina (Twice) xuất hiện tại sân bay về Hàn Quốc Mina trông mệt mỏi và yếu ớt, được bảo vệ chặt chẽ ở sân bay.

Trước đó, vào sáng 10/7, JYP thông báo Mina đang rơi vào tình trạng tinh thần "không ổn định". Thành viên Nhật Bản của Twice bị chứng lo lắng, bất an khi đứng trên sân khấu và buộc phải điều trị tâm lý.

Trước tình hình này, JYP cho biết sẽ dừng mọi lịch trình còn lại của Mina trong "Twice World Tour 2019 - TwiceLights". Cộng đồng Once dự đoán sẽ khó gặp lại Mina trong đội hình Twice cho đến tháng 2/2020, thời điểm chuyến lưu diễn toàn cầu kết thúc.

Bee