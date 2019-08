Kang Daniel bị nghi gian lận doanh số album để vượt mặt Baek Hyun (EXO)

Mới đây, BXH Gaon công bố số liệu tổng kết doanh số album của các nghệ sĩ Kpop trong tháng 7. Theo đó, album Color On Me của Kang Daniel bán được 359.245 bản. Vì album này phát hành ngày 29/7, nên số liệu này chính là lượng tiêu thụ đạt được trong 3 ngày 29, 30, 31.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý, số liệu do BXH Gaon công bố lại chênh lệch lớn so với BXH Hanteo đưa ra trước đó. Theo Hanteo, cũng trong 3 ngày 29, 30, 31 tháng 7, doanh số album được ghi nhận trên hệ thống của Kang Daniel này là 420.590 bản. Tỷ lệ Gaon/Hanteo là 0,85.

Doanh số album của Kang Daniel đang là tâm điểm tranh cãi.

Netizen cho rằng sự chênh lệch này cho thấy dấu hiệu gian lận của cựu thành viên Wanna One. Trong cách thức vận hành của làng nhạc Kpop, số liệu từ Gaon luôn có xu hướng cao hơn Hanteo. Nguyên nhân do Gaon là đơn vị thống kê lượng album xuất kho từ các nhà phân phối tới các đại lý, hiểu nôm na là bán buôn. Trong khi đó, Hanteo thống kê lượng album bán tới tay người tiêu dùng (fan), hiểu nôm na là bán lẻ. Như vậy, theo lẽ thường, số album xuất kho phải luôn cao hơn hoặc bằng số album bán lẻ. Đối với cùng một album, doanh số trên Hanteo cao hơn Gaon là điều rất hiếm khi xảy ra.

Hầu hết doanh số album bán ra của các nghệ sĩ Kpop đều có tỷ lệ Gaon/Hanteo lớn hơn 1.

Một số netizen phân tích, hiện tượng doanh số trên Gaon thấp hơn Hanteo nếu có, cũng chỉ diễn ra từ tháng thứ 2 trở đi (tính từ khi album phát hành). Lúc này, các cửa hàng bán lẻ nếu không bán hết hàng sẽ trả về đại lý phân phối. Điều này dẫn đến việc Gaon trừ doanh số khiến số lượng tiêu thụ được phản ánh trên Gaon thấp hơn Hanteo. Đối với trường hợp chỉ mới mở bán 3 ngày đầu tiên như Color On Me, chuyện Hanteo trả hàng về cho Gaon được cho là bất khả thi.

Ngoài nghi vấn trên, netizen còn chỉ ra 2 dấu hiệu "gian lận" khác về doanh số album của Kang Daniel. Theo thông báo của công ty Konnect, lượng pre-order Color On Me cán mốc hơn 450.000 bản tính đến 23/7. Tuy nhiên theo số liệu của Gaon, trong tháng 7 Kang Daniel chỉ bán được 359.245 bản. Thông thường, nhà sản xuất và đại lý sẽ chuẩn bị lượng album nhiều hoặc bằng lượng pre-order để tránh cung không đủ cầu. Do đó, việc chênh lệch gần 100.000 bản giữa số lượng album bán ra và số lượng album pre-order là điều "kỳ lạ".

Trong tuần thứ hai phát hành, lượng album bán ra của Kang Daniel tụt dốc đáng ngờ.

Bên cạnh đó, doanh số album tuần đầu và tuần thứ hai của Color One Me cũng có sự chênh lệch đáng ngờ. Theo số liệu của Hanteo, Color On Me của Kang Daniel đã bán được 466.701 bản sau 7 ngày lên kệ. Nhưng sang tuần thứ hai, con số bán ra chỉ là... 2.000 bản. Mặc dù scandal hẹn hò gây ảnh hưởng không nhỏ, nhưng việc doanh thu tụt thê thảm là điều khó xảy ra, nhất là khi lượng pre-order chưa kịp đến tay người tiêu dùng sẽ được phản ánh số liệu trong tuần tiếp theo.

Chính vì những nghi ngờ nói trên, netizen cho rằng phía Kang Daniel đã khai khống số liệu, dồn sức mua album trong tuần đầu nhằm phá kỷ lục của Baek Hyun (EXO) để tiện media-play. Trước đó, fan Kang Daniel từng "nở mũi" khi anh chàng chỉ mất chưa đầy 3 ngày để phá kỷ lục nghệ sĩ solo có album bán ra trong tuần đầu tiên cao nhất của đàn anh. Theo BXH Hanteo, album City Lights của thành viên EXO bán được 380.769 bản sau 7 ngày ra mắt.

Minie