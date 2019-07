Kang In rời Super Junior sau 14 năm

Sáng 11/7, SJ Label (nhãn hiệu riêng của Super Junior) thông báo Kang In sẽ rời nhóm từ hôm nay. Các thành viên Super Junior tôn trọng quyết định của Kang In. Theo đó, nam ca sĩ vẫn sẽ ở lại SM Entertainment vì hợp đồng còn hiệu lực, tuy nhiên anh sẽ không có bất kỳ hoạt động nào trong tương lai.

Kang In tên thật là Kim Young Woon, sinh năm 1985.

Nguyên văn bức thư gửi người hâm mộ được Kang In đăng trên Instagram: "Xin chào tôi là Kang In. Đã lâu rồi tôi chưa chia sẻ gì nhỉ. Tuy tin này không phải tin tốt đẹp gì và trái tim tôi nặng trĩu, nhưng tôi vẫn quyết định nói ra sau khi suy nghĩ kỹ.

Từ nay tôi sẽ từ bỏ cái tên Super Junior đã đi cùng mình qua nhiều năm tháng. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với các thành viên. Có lẽ đây là một điều đúng đắn khi ra quyết định này càng sớm càng tốt. Tôi đã không đủ can đảm để đi đến bước này bởi sự ủng hộ của mọi người khiến tôi quá cảm động. Tôi từng nghĩ là mình không nên tự quyết định bất kỳ chuyện gì, nhưng tôi vẫn chọn không trì hoãn thêm nữa sau khi chứng kiến những khó khăn mà các thành viên khác không đáng phải trải qua chỉ vì rắc rối của riêng tôi.

Hơn hết, tôi cảm thấy có lỗi nhất với các bạn, các E.L.F., vì đã dành cho tôi thật nhiều tình cảm suốt 14 năm qua. Dù đã quá trễ, sự thật là tôi luôn cảm thấy có lỗi và đồng thời biết ơn vì đã có thể là một phần của Super Junior. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thành viên và nhân viên công ty đã quan tâm tôi đến tận bây giờ. Tôi sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ Super Junior. Xin cảm ơn".

Từ khóa #Kangin vào top trend toàn cầu sau thông báo của Super Junior.

Động thái này của Kang In không khiến fan bất ngờ. Nam idol đã có 3 năm tạm rút khỏi mọi hoạt động của Super Junior để kiểm điểm bản thân do vụ say rượu lái xe gây tai nạn hồi 2016. Năm 2019, anh cũng bị nghi ngờ dính líu đến group chat camera ẩn của Jung Joon Young. Trước những rắc rối gây ảnh hưởng cho nhóm của Kang In, cộng đồng E.L.F nhiều lần dọa tẩy chay Super Junior nếu SM không đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai của Kang In.

Năm 2005, Super Junior ra mắt với đội hình 12 thành viên, sau đó 1 năm bổ sung thêm Kyu Hyun thành 13 người.

Sau khi Han Geng, Kim Ki Bum rời nhóm và 2 thành viên Kang In - Sung Min vắng mặt vì lý do cá nhân, gần đây Super Junior chỉ còn 9 người hoạt động.

Trước đó vào tháng 6, sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Super Junior thông báo chuẩn bị comeback với đội hình 9 người (vắng mặt Kang In và Sung Min) bao gồm: Lee Teuk, Hee Chul, Ye Sung, Shin Dong, Si Won, Eun Hyuk, Dong Hae, Ryeo Wook và Kyu Hyun.

Sau khi Kang In tuyên bố rời nhóm, netizen Hàn cho rằng thành viên Sung Min cũng cần ra đi. Nam idol này đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài sau khi bất ngờ tổ chức đám cưới vào tháng 12/2014. Sung Min bị chỉ trích vì thái độ coi thường fan và sự nghiệp chung của nhóm.

