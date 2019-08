Kết quả kinh doanh của Big Hit 'đè bẹp' Big 3 trong nửa đầu 2019

Mới đây, nhiều công ty giải trí của Hàn Quốc công bố tình hình doanh thu, lợi nhuận nửa đầu 2019. Gây chú ý nhất là những con số từ bộ ba ông lớn SM - YG - JYP và công ty của BTS - Big Hit.

Theo đó, từ tháng 1 đến tháng 6, doanh thu của SM là 290,4 tỷ. Sau khi trừ đi tất cả chi phí và thuế, lợi nhuận ròng của SM là âm 3 tỷ won. Con số thâm hụt này đã được dự đoán từ trước khi "con gà đẻ trứng vàng" EXO bước vào thời kỳ rục rịch đi nghĩa vụ quân sự, hoạt động solo. Những nhóm nhạc khác như NCT, Red Velvet... chưa đủ mạnh để mang về lợi nhuận "khủng" như EXO.

Big 3 của Kpop là 3 công ty YG, SM, JYP.

Doanh thu và lợi nhuận ròng của JYP lần lượt là 65,5 tỷ won và 13,2 tỷ won. Mặc dù doanh thu khiêm tốn, JYP vẫn có khoản lợi nhuận thực tế lớn nhất trong Big 3. Với YG, nửa đầu 2019 công ty này gặp rất nhiều khó khăn do nội bộ rối ren. Kết quả, YG đạt doanh thu 142,7 tỷ won nhưng lợi nhuận ròng chỉ là 2,3 tỷ won. Con số này cho thấy những hoạt động comeback, chạy tour của Black Pink, Winner... không mang lại hiệu quả cao như kỳ vọng.

Trong khi tình hình kinh doanh của Big 3 khá ảm đạm, Big Hit lại là "ngôi sao sáng" trong làng giải trí Kpop. 6 tháng đầu 2019, BTS phát hành album Map of the Soul: Persona và thực hiện chuyến lưu diễn Love Yourself: Speak Yourself toàn cầu. Big Hit cũng cho ra mắt tân binh TXT hồi tháng 2 và đầu tư mạnh cho boygroup này tiến hành quảng bá ở Mỹ. Kết quả, doanh thu của Big Hit trong nửa năm qua đạt 200,1 tỷ won, lợi nhuận ròng là 39,1 tỷ won.

CEO Bang Shi Hyuk (giữa) của Big Hit đang được kỳ vọng là nhân tố thay đổi cục diện ngành công nghiệp Kpop.

Dư luận Hàn Quốc cho rằng, kết quả kinh doanh của YG là những con số đáng xấu hổ. Từ doanh thu đến lợi nhuận của YG cho thấy công ty này "không xứng đáng vào Big 3", "chẳng hơn công ty nhỏ là bao". Với SM, netizen yêu cầu công ty tập trung vào hoạt động âm nhạc của nghệ sĩ, thay vì lấn sân kinh doanh nhiều mảng khác. Một số người còn chỉ trích những ý tưởng thử nghiệm mô hình hoạt động của NCT, cho rằng vì lý do này mà SM thâm hụt lợi nhuận.

Bên cạnh đó, nhiều netizen cũng ấn tượng trước sự vươn lên mạnh mẽ của Big Hit. Chỉ với hai nhóm nhạc là BTS và TXT, công ty này đã đủ sức "đè bẹp" Big 3 về hiệu quả kinh doanh trong nửa đầu 2019. Song song với việc công bố tình hình kinh doanh, Big Hit mới đây cũng thông báo sẽ phát hành một moblie game và một bộ phim về "vũ trụ BTS" vào 2020. Với những hoạt động mua bán sáp nhập, đầu tư "mạnh tay" thời gian qua, các chuyên gia kinh tế dự đoán từ giờ đến cuối năm Big Hit sẽ tiếp tục tăng trưởng, vượt các con số của 2018.

Bee