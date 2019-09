Khác biệt về tỷ lệ fanboy - fangirl của Black Pink, Twice, Red Velvet

Mới đây, một bảng so sánh về tỷ lệ fanboy - fangirl đăng ký tham gia các buổi ký tặng của những nhóm nhạc nữ nổi tiếng gây chú ý trên Pann Nate. Theo báo cáo, Black Pink, Mamamoo, Red Velvet có lượng fangirl áp đảo fan boy. Điều này cho thấy khán giả nữ rất thích những nhóm nhạc theo đuổi concept girl crush cá tính, mạnh mẽ.

Những nhóm có hình tượng đáng yêu ngọt ngào như Twice, Lovelyz, Oh My Girl... lại có tỷ lệ fanboy đông đảo. Đặc biệt, fanboy của Twice là cộng đồng nổi tiếng trong giới fan Kpop. Chẳng kém cạnh gì các fan nữ, lực lượng fanboy này đã góp phần quan trọng làm nên thành công của girlgroup nhà JYP. Các chàng trai chịu chi và rất nhiệt tình trong các hoạt động mua album, vé concert.

Twice: 62% fanboy, 38% fangirl.

Red Velvet: 17% fanboy, 83% fangirl.

Black Pink: 13% fanboy, 87% fangirl.

Mamamoo: 4% fanboy, 96% fangirl.

GFriend: 53% fanboy, 47% fangirl.

Lovelyz: 80% fanboy, 20% fangirl.

Oh My Girl: 66% fanboy, 34% fangirl.

Gugudan: 64% fanboy, 36% fangirl.

Weki Meki: 63% fanboy, 37% fangirl.

Fromis_9: 84% fanboy, 16% fangirl.

Đây không phải lần đầu tiên tỷ lệ giới tính trong cộng đồng fan các nhóm nhạc nữ gây chú ý. Hồi tháng 12/2018, trong sân khấu Dreams Come True do Red Velvet và Twice trình diễn tại SBS Gayo Daejun, có một chi tiết thú vị đã được phát hiện. Mỗi khi các thành viên Red Velvet bước ra vị trí center hay cất giọng hát, lượng fangirl trong khán đài cùng nhau lên tiếng cổ vũ. Đến lượt Twice, các fanboy sẽ thể hiện "sức mạnh đàn ông", ra sức hò hét cổ vũ các cô nàng nhà JYP.

Minie