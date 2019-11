Back to Ione

Khoảnh khắc bùng nổ sexy của các 'nữ thần thơ ngây'

Những sao nữ Kpop có hình tượng trong sáng như Yoona (SNSD), Suzy, Seol Hyun (AOA)... đều lột xác với phong cách gợi cảm, trưởng thành.

Là em út của SNSD, Seo Hyun luôn gắn với hình tượng ngây thơ, hồn nhiên. Theo thời gian, nữ idol sinh năm 1991 dần thoát khỏi vùng an toàn để thay đổi hình bản thân, trở nên gợi cảm hơn. Đặc biệt là sau khi cô nàng kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản SM Entertainment. Trong nhiều sự kiện, nữ ca sĩ thu hút mọi ánh nhìn nhờ sở hữu vóc dáng hoàn hảo, vòng một căng tràn nóng bỏng cùng làn da nuột nà.

Sana (Twice)

Sana có gương mặt đáng yêu, từng là "biểu tượng thơ ngây" của Twice. Kể từ Dance The Night Away hè 2018, cô nàng lột xác thành một "biểu tượng gợi cảm" mới. Sự thay đổi của Sana khiến nhiều fan bất ngờ. Năm 2019, qua concept quyến rũ của Fancy hay Feel Special, cô nàng chứng minh mình cân được mọi phong cách.