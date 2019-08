Krystal tuyên bố 'không muốn hát và nhảy nữa'

Ngày 7/8, Krystal thực hiện một buổi phỏng vấn với tạp chí. Nữ ca sĩ tiết lộ đang dành nhiều thời gian để tìm hiểu các khía cạnh của bản thân khi hoạt động như một nghệ sĩ giải trí solo. Krystal nói: "Tôi thích nhiều thứ nhưng không biết bản thân muốn gì. Tôi không còn muốn hát và nhảy nữa vì đã làm điều đó với tư cách là thành viên của F(x) rồi".

Lời tuyên bố của nữ thần tượng khiến người hâm mộ hoang mang. Dường như cô nàng muốn từ bỏ sự nghiệp ca hát, dừng hoạt động cùng F(x) để tập trung vào những dự án cá nhân. Tuy nhiên, người hâm mộ giải thích rằng Krystal ám chỉ việc sẽ không ra album solo chứ không phải dừng sự nghiệp ca hát.

Krystal sẽ không phát hành album solo dù rất được fan kỳ vọng.

Ngoài công việc ca hát, Krystal còn là gương mặt quảng cáo được nhiều nhãn hàng ưa thích. Nữ idol cũng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và từng có nhiều vai diễn nặng ký trong The Heirs, My Lovely Girl, Bride of the Water God.... Netizen dự đoán Krystal sẽ tập trung vào lĩnh vực diễn xuất hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng diễn xuất của Krystal còn nhiều tranh cãi. Nữ idol có nhan sắc, khí chất nổi trội nhưng khuôn mặt còn đơ, thiếu cảm xúc. Với tính cách lạnh lùng, thường dính "phốt" thái độ do biểu cảm dễ gây hiểu lầm, nữ ca sĩ cũng không hợp với những show thực tế. Nếu dừng việc ca hát, sẽ khó có lĩnh vực nào giúp Krystal phát triển.

Fan hy vọng F(x) sẽ sớm tài hợp.

Vào đầu tháng 8, 3 thành viên F(x) gồm Amber, Krystal, Luna có dịp tái hợp trên sân khấu của SM Town concert. Khoảnh khắc nhóm ôm nhau và nở nụ cười hạnh phúc khi được biểu diễn cùng nhau trên sân khấu khiến nhiều người xúc động. Đã 4 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng F(x) xuất hiện với đội hình 4 người trong một lần comeback với 4 Walls. Dù người hâm mộ liên tục yêu cầu, SM vẫn không có kết hoạch mới cho F(x) và để các thành viên phát triển sự nghiệp solo.

Jurina