Loạt khoảnh khắc 'đẹp rụng tim' của các mỹ nhân Kpop tại SOBA 2019

Visual của những girlgroup như Twice, Red Velvet, (G)I-DLE... trở thành điểm sáng của lễ trao giải SOBA diễn ra ngày 22-23/8.

Twice

Girlgroup JYP là ngôi sao sáng của lễ trao giải Soribada K-Best Music Awards (SOBA) năm nay. Twice mang đến cho khán giả những ca khúc quen thuộc như Yes or Yes, Fancy. Outfit nổi bật và những biểu cảm tươi tắn giúp Twice ghi điểm khi xuất hiện trên thảm đỏ và sân khấu. Nhóm cũng nhận được 3 giải thưởng là "Bonsang", "Female Popularity" và "Music of the Year" (Daesang).