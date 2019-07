Back to Ione

Lời nguyền tình duyên Song Hye Kyo: 'Có tất cả trừ một người đàn ông'

20 năm vào nghề, Song Hye Kyo có tất cả: nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp thành công nhưng một cuộc hôn nhân bình yên dường như là điều ngoài tầm với.

Đến năm 2003, Song Hye Kyo lại nổi đình đám với bộ phim All In, đóng cặp cùng Lee Byung Hun. Bộ phim này không chỉ tăng thêm danh tiếng cho Song Hye Kyo mà còn kết duyên cho cô và mối tình đầu. Lee Byung Hun là bạn trai đầu tiên Song Hye Kyo công khai. Khi đó, nam diễn viên đã là ngôi sao hạng A, nổi tiếng trăng hoa của Kbiz. Yêu Lee Byung Hun, Song Hye Kyo nhận không ít tổn thương. Ở độ tuổi 20, nữ diễn viên chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó khi bị báo chí soi mói chuyện riêng tư. Sau 1 năm, cặp đôi chia tay với lý do bận rộn. Tuy nhiên, trên thực tế, Song Hye Kyo đau khổ một thời gian dài vì bị Lee Byung Hun phản bội. Có thông tin cho rằng Lee Byung Hun đã ngoại tình với một cô gái khác. Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn về mối quan hệ này: "Đó có thể là một điều nhỏ nhặt hoặc một lời nói dối bé nhỏ nhưng một người phụ nữ thì muốn biết tất cả về người đàn ông của mình. Những thứ nhỏ nhặt có thể được che đậy tạm thời bằng những lời nói dối, nhưng nó sẽ trở thành vấn đề lớn trong tương lai".

Năm 2004, Song Hye Kyo có dịp hợp tác với nam ca sĩ Bi Rain và tạo thành cặp đôi đình đám trên màn ảnh Full House (Ngôi nhà hạnh phúc). Một số người trong ngành tiết lộ rằng, Bi Rain có cảm tình với Song Hye Kyo, muốn tìm hiểu và hẹn hò. Năm 2005, khi Song Hye Kyo quay phim My Girl and I cùng Cha Tae Hyun, Bi Rain vẫn tới trường quay để mua cafe cho cô. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người không tiến triển vì Song Hye Kyo vẫn chưa quên được Lee Byung Hun.